Indignación entre los asistentes al Conexión Valladolid: “Es una vergüenza de organización”

La tromba de agua de ayer en Valladolid, aunque esperada, pilló por sorpresa a más de uno debido a la gran cantidad de agua caída. Bares, restaurantes, viandantes... y también un festival de música que tiene lugar desde ayer en la ciudad del Pisuerga, tuvieron que hacer cambios en sus planes originales.

Este viernes abría sus puertas Conexión Valladolid, con varios conciertos programados hasta el domingo, de los cuales, dos tuvieron que ser suspendidos debido a las fuertes tormentas. Hasta ahí, todo puede encajar dentro de lo normal, pero lo que ha indignado a los asistentes ha sido la "falta de organización e información" en la tarde de ayer.

Las primeras gotas caían y con ellas las dudas sobre qué iba a pasar, por parte de los cientos de personas que habían acudido a disfrutar de la música. Desde la organización, sabedores de la DANA que pasa por nuestra región, habían habilitado un lugar donde adquirir ponchos, para que los asistentes se refugiaran de las lluvias, incluso publicaron un post los días anteriores informando de que eran conocedores de las inclemencias y que estaban trabajando por la seguridad de los asistentes, pero entonces, empezó la tromba.

Fotografía del lugar donde se adquirían los ponchos

Y no solamente meteorológica, sino también en lo referido a los comentarios en redes sociales. Se quejaban de falta de información, de llevar varias horas a la intemperie sin que ningún responsable contara qué iba a pasar, mientras veían cómo recogían instrumentos del escenario, lo que preveía que el siguiente grupo no iba a salir, pero no sabían nada puesto que se quejaban de que ni en redes la organización contaba lo que ocurría.

Primer comunicado

Conexión Valladolid colgaba en su cuenta de Instagram un comunicado lamentando que ante la situación de tormenta eléctrica que afectaba a los dos escenarios, lo que les llevaba a cancelar los conciertos de Vetusta Morla y Pignoise.

Una respuesta que no hizo más que incendiar a los asistentes que tildaban de "vergüenza" a la organización. Más de 600 comentarios negativos en los que se señalaba que habían tardado mucho en dar una respuesta y que "ni tan siquiera ha salido alguien con un micrófono para informar".

En el día de hoy, desde Conexión Valladolid han lanzado otro comunicado oficial en el que informaban que llevaban trabajando desde primera hora de la mañana evaluando los daños, que sentían la espera de ayer antes de anunciar la cancelación de los conciertos, alegando que debían esperar al informe de los técnicos y de seguridad para tomar una decisión.

Por su parte, varios usuarios de las redes, han criticado que se suprimiera el primero de los comunicados, y esperan la devolución del dinero de esa primera jornada.