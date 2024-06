Arrancan las III Aulas Taurinas Villa de Simancas

El coqueto coso de Simancas acogió a los alumnos del Aula Taurina Villa de Simancas en su III edición, donde más de una treintena de aficionados, de todos los géneros y edades, ejercitan sus clases teóricas y prácticas impartidas por el diestro José Miguel Pérez Joselillo.

El diestro del Barrio de las Delicias comentaba lo siguiente a los micrófonos de Grana y Oro:

“Sí, muy contento con este proyecto. Este es el tercer año y el número de alumnos sigue siendo muy amplio. Tenemos 34 alumnos en esta edición y gente que con mucha ilusión, gente que ha repetido, gente nueva, chicos, chicas y gente de todas las edades. Y bueno, pues poniendo mi granito de arena. Gracias también al Ayuntamiento de Simancas por apoyar la cultura de la tauromaquia.

El Aula, patrocinada por el Ayuntamiento, pretende mantener viva la tauromaquia en la villa, así lo comentaba el diestro pucelano y detallaba el formato de las aulas:

“Mantenemos más o menos el mismo formato que en ediciones anteriores. Van a ser seis jornadas teórico prácticas donde, como veis, estamos toreando ahora de salón y luego pasaremos a una sala cada día tratar un tema distinto. Hoy, por ejemplo, con la novillera Raquel Martín, trataremos lo que es la psicología del toreo, hablando de cómo cada torero afronta la temporada, sus miedos, los triunfos, los fracasos, y bueno, pues intento cada día tratar un tema distinto para que el conocimiento sea más amplio”.

Entre el alumnado hay varias féminas, una de ellas es Marian Gómez, aficionada de Tordesillas, quien ilusionada comentaba lo siguiente:

“Pues la verdad es que me está resultando una maravilla. Ya es el tercer año que llevo con Jóse. Estamos aprendiendo mucho, tanto toreo de salón como cosas que no sabemos sobre los toreros. Es una experiencia. La verdad que me gustaría que mucha gente lo hiciera porque con Jóse, una persona maravillosa, aparte de un gran maestro, se aprende muchísimo.

Yo ya te digo que es el tercer año y estoy súper contenta, he aprendido mucho, me he quitado una espinita que tenía ahí de lo que era saber ponerme delante de una becerra, que no lo había hecho nunca, y la verdad que muy contenta”.

III Aulas Taurinas Villa de Simancas EL ESPAÑOL

La clase contó con la novillera salmantina Raquel Martín como profesora, quién posteriormente sería la invitada para la charla en torno a la psicología en los toreros. Raquel Martín es la segunda novillera con los del castoreño en la historia de Salamanca.

La novillera charra debutó con picadores en Olivenza en 2022, y la pasada temporada toreó en Valladolid en un cartel de seis novilleros. Martín nos comentó lo siguiente:

“La verdad que estamos pasando un muy buen rato, y como me has dicho, me acuerdo mucho de la etapa en la Escuela de Salamanca, de cuando yo estaba aprendiendo, cuando los maestros me enseñaban a mí y bueno, pues poder enseñar a alguien de cero. Al final creo que también nosotros mismos nos damos cuenta de un montón de cosas y de fallos que podemos cometer delante de la cara de los animales. Así que creo que es muy bonito también ponerse en esta parte y enseñar a la gente”.

III Aulas Taurinas Villa de Simancas EL ESPAÑOL

Tras la clase teórica en el coso, se procedió a la charla en el teatro, donde intervendría la novillera y Joselillo junto a la mayoría de los participantes en el aula bajo el tema: “la psicología en el toreo”. Un coloquio que resultó muy ameno ya que, tanto la novillera como el diestro, relataron anécdotas curiosas vividas antes, durante y después de un festejo.

Entre los asistentes a la clase teórica y al posterior coloquio estaban Miguel Pérez, el padre de Joselillo quien ayuda también en las tareas de las clases, quien fuera su mozo de espadas, el veterano paco Salamanca, el banderillero pucelano Rubén Sánchez, y el simanquino y apoderado del novillero Jesús de la Calzada, Alfonso González.