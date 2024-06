La Diputación de Valladolid aprueba la creación de un plan de arreglo de caminos por 3,2 millones de euros

El pleno de junio de la Diputación de Valladolid transcurrió tranquilo hasta que llegó el tiempo de las mociones. Cuatro eran las que se presentaron y, desde el primer momento, el enquistamiento y ataque entre los discursos estuvo presente. Aunque uno de los puntos más importantes, llegó con la modificación presupuestaria para la creación de un plan de arreglo de caminos por 3,2 millones de euros.

Las mayores discrepancias empezaron con la presentada desde la bancada ‘popular’ para denunciar la inacción del Ministerio de Sanidad ante la necesidad de profesionales sanitarios de atención primaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud este verano, que contó con los votos a favor del PP Y Vox, mientras que se opusieron PSOE y TPL.

El PP atacó a la ministra por no tener una propuesta concreta, algo a lo que le contestaron tanto Julio Pereda, de TPL, quien cargó contra el PP por entrar en la vorágine de la privatización y por no buscar soluciones de algo que se sabía hace 4 años, además que nombrar a Rajoy al que acusan del problema por sus recortes, señaló que no iba a entrar en los juegos a los que “nos tiene acostumbrado el PP”, por lo que les presentó unas modificaciones al texto y propuestas.

Mientras, Francisco Ferreira, del PSOE puso sobre la mesa los datos del aumento en plazas y cargó contra la Junta de Castilla y León, que redujo en un 2% el presupuesto en Sanidad y por la falta de incentivos a los profesionales. Guzmán Alonso respondió retando al partido socialista para que si encontraba un médico en paro, se lo dijera, y recordó el plan de Feijoó de su plan de choque.

El portavoz socialista Francisco Ferreira

La réplica socialista la puso Ferreira recordando que el poder adquisitivo de los médicos de familia en Castilla y León es el peor. “Aquí no se paga”, insistió, al tiempo que recordó que la Junta quiere privatizar la sanidad. “Ustedes, PP y Vox, no han tenido planificación”, sentenció.

Luis Carlos G. Balmori, de Vox, apuntó que el problema subyace en que los profesionales no quieren ir a los médicos de familia, ya que la España vaciada lo es también de médicos. Balmori instó a ampliar la moción al resto del año, porque “se queda corta por hablar solamente de verano”.

Programa Crecemos y canal de whatsapp

Ya en ámbito regional, el PSOE presentó la moción para la creación de un fondo económico de ayuda a los ayuntamientos para la contratación de personal auxiliar en el Programa Crecemos, alegando la gran demanda que existe actualmente. Pereda indicó que se trata de un programa básico, el mejor cheque bebé son estas ayudas. Desde Vox hablaron de que cumplir el ratio para los municipios pequeños es complicado, ya que entre sus requisitos no puede ser superior a 15 plazas, y mostró sus dudas sobre otros requisitos.

Desde la bancada popular lanzó la pregunta que si los socialistas diferenciaban entre la conciliación y la educación, y que sería necesario que cada municipio estudiara la demanda anual y mostró su desacuerdo y anunció su voto en contra. A lo que contestaron los socialistas alegando que "no son coherentes con lo que han hecho en otras ocasiones".

miembros de Vox

Llegó después el turno de Vox y su moción para crear un canal de whatsapp para la información socio-cultural de la provincia de Valladolid. Un punto en el que TPL mostró muchas dudas debido al perfil profesional que llevaría dicho canal, la regulación de las publicaciones, por lo que quisieron incorporar modificaciones, para realizar un estudio y crear un protocolo de actuación.

Al PSOE le pareció "una ocurrencia" recordando que la Diputación se gasta 1 millón de euros en propaganda y publicidad, y que “queda coja”. Todos los partidos, incluido el PP incorporaron sus enmiendas para completar una moción que salió adelante solamente con el voto en contra socialista.

La última moción fue presentada por el grupo provincial TPL, para que la Diputación emprenda una campaña de divulgación y concienciación en relación a los cambios en la gestión y tarificación de los residuos urbanos. Punto en el que todos los grupos estuvieron de acuerdo.

3,2 millones de euros para un plan de arreglo de caminos

El pleno de la Diputación de Valladolid había arrancado con algo de debate en alguno de los puntos del día, como la modificación de crédito, ya que Francisco Ferreira, del PSOE, se preguntaba que si los 3,2 millones de euros para la inversión en caminos o en una autobomba eran realmente necesarios, así como el proyecto “Territorio Rural Inteligente Castilla y León”. Ambos se aprobaron gracias a la mayoría popular.

Portavoz del PP

Aunque la cesión gratuita de uso de la casona, situada en Montealegre, resultó el asunto más ‘polémico’ pese a la unión de todos los grupos en que sería necesario, aunque no se pusieron de acuerdo en los pasos que se han seguido al respecto. El PP defendió a ultranza la propuesta para promover que en Tierra de Campos hubiera un proyecto atractivo, para lo que tendió la mano al resto de grupos para que votaran a favor.