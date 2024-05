Pezzolano pide disculpas tras la polémica: “Somos seres humanos y nos equivocamos”

El entrenador del Real Valladolid, Paulo Pezzolano, ha comparecido en la mañana de este viernes, 31 de mayo, ante los medios de comunicación en la tradicional rueda de prensa previa al choque de su equipo ante el Tenerife de este domingo, a las 18.30 horas de la tarde en el que los blanquivioleta, tras confirmar su ascenso a la máxima categoría del fútbol español, se juegan el ser primeros en la categoría de plata.

El míster uruguayo se presentaba en rueda de prensa después de autocantarse en el balcón del Ayuntamiento de Valladolid eso de “¡Pezzolano dimisión!” y después de dar una polémica entrevista en un medio de su país. El entrenador del Pucela, en declaraciones a Sport 890, acusaba directamente a la ciudad de ser xenófoba.

Además, añadía que había sido víctima de cánticos, por parte de seguidores blanquivioletas que le decían: “Sudaca, vete para Uruguay”. “Esas cosas son increíbles que existan, pero existen, y esta ciudad, en eso, es muy particular”, apuntaba el técnico uruguayo.

Unas palabras que no gustaron nada al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que contestaba al uruguayo asegurando que “Valladolid es tolerante y un ejemplo de ciudad”. El propio club, en la tarde de este jueves, dejaba en evidencia a su propio entrenador a través de un contundente comunicado para rechazar las declaraciones de su técnico sobre las generalizaciones vertidas por esos presuntos casos de xenofobia.

“Quiero pedir disculpas. Por la nota que he dado y porque me exprese mal. Por el mal entendido que causé. A veces sufres por dos o tres personas y el mal entendido es cuando digo que es una ciudad muy particular. Tengo que aclarar que Valladolid es una ciudad maravillosa y particular. Con gente muy cálida. Tengo amigos vallisoletanos. En la ciudad todo lo que se vive es divino”, ha asegurado Pezzolano nada más comenzar la rueda de prensa.

El míster uruguayo ha añadido, sin embargo, que “cuando entras al estadio hay gente que te genera lo contrario” y ha vuelto a reiterar sus disculpas porque “se entendieron mal" sus palabras", recalcando que la ciudad "es espectacular”.

Sobre por qué cantó en el balcón el “Pezzolano dimisión” ha añadido que “estábamos de festejos y lo tomé como una broma”. “Lo hice para que todos disfrutaran. Somos seres humanos y nos equivocamos a veces”, ha añadido, asegurando que le “da bronca no poder disfrutar de lo que logró la ciudad” con el ascenso en el “año más difícil para hacerlo”. El Pucela lo logró antes que nadie.

Sobre el comunicado emitido este jueves por el Real Valladolid ha explicado que “todo lo que hace el club es lo mejor” y lo ha respaldado.

En cuanto a su continuidad, Pezzolano ha indicado que quiere “seguir” y se centra ahora en el partido del Tenerife para conseguir el primer puesto de la categoría de plata del fútbol español.