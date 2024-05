Óscar Puente vibra en el concierto de Taylor Swift: “Ya salió la diosa y lo puso todo patas arriba”

Noticias relacionadas Taylor Swift: el sueño inalcanzable de Óscar Puente para Valladolid y que por fin logrará cumplir

Era el momento soñado para miles de ‘swifties’ que estuvieron aguardando este día durante meses. Las acampadas a las puertas del Santiago Bernabéu fueron frecuentes con jóvenes que desplegaron sus sillas para que la espera no se les hiciera tan larga. Algunos incluso optaron por utilizar pañales y así disfrutar del concierto sin perder su lugar privilegiado.

Entre los más de 72.400 de asistentes se encontraba el ministro de Trasportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que enloqueció como un ‘swiftie’ más del concierto de la artista estadounidense. El ministro pudo hacer realidad aquel sueño que se enquistó cuando era alcalde de Valladolid al no lograr traer a la cantante estadounidense a la Plaza Mayor de la ciudad durante las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Mientras disfrutaba de la velada, el ministro compartió en su red social X (antes Twitter) vídeos que reflejan un pequeño fragmento de lo que fue el concierto. En las imágenes se observa como Puente enfoca la pantalla gigante que se instaló en el Bernabéu en el que se puede observar cada movimiento y detalle de la cantante, así como a los miles de espectadores que asistieron al espectáculo.

Ya salió la Diosa y lo puso todo patas arriba. pic.twitter.com/2bztTqWzGM — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2024

Las respuestas al tuit publicado por el exalcalde de Valladolid no se han hecho esperar. Uno de los usuarios tira de humor para contestar al ministro: “Óscar, hace tres días no sabías ni quien era Taylor Swift, se nota que vienen las europeas”. Han sido varios los usuarios que se han referido a las malas infraestructuras de los trenes en España que gestiona el Gobierno. “Patas arriba está Adif”, “Igual que Renfe y la infraestructura ferroviaria y de transportes de todo el país. ¿Casualidad? No lo creo” o “Menos mal que ha ido en coche oficial, si llega a tener que ir en Cercanías, por Chamartín, se queda sin ver el concierto”. Otro de los usuarios recuerda el momento en el que sonó que la cantante recalaría en la ciudad vallisoletana. “No es Valladolid, pero…” o “Óscar vuelve a ser alcalde y tráetela”.

Pero también hay espacio para las críticas. “Buenas, Óscar, ¿puede pasarme la factura de las entradas para ver con qué dinero las ha comprado? Seguro que ha usado el coche oficial y lo ha aparcado mal”, apostillaba un usuario. “Me alucina que un ministro al que pagamos todos se comporte como mi sobrino de 15. Bastante vergüenza”, decía otro de los usuarios.

El ministro siguió dejando rastro de su presencia en el concierto con varios vídeos publicados en su red social. En uno de ellos, en los que las luces moradas tiñen a los asistentes, el que fuera alcalde de Valladolid se acordó de su Pucela. “El homenaje al Real Valladolid no podía faltar. Claro, se quedó sin poder ir. Banderas blancas y violetas”, señala el ministro que disfrutó como uno más del espectáculo.