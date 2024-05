Dos empresarios que se expanden digitalizando el mundo desde Valladolid: "Si no estás en internet no existes"

Su historia comenzó en la carrera. Allí se conocieron, en la facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. Precisamente, es aquí, en el Certamen del Empresario del Año, donde han logrado una más que meritoria participación. Ellos son Álvaro Pascual (31 años), de Aranda de Duero, y Francisco de las Heras (33 años), de Valladolid.

Su aventura empresarial se inició en Londres en 2020, pero la pandemia les trajo de nuevo a la ciudad del Pisuerga. Desde aquí, en Valladolid, su agencia BSG Marketing Digital comienza a expandirse a nivel internacional, después de multiplicar su facturación en apenas dos años. Su objetivo, ir digitalizando todos los sectores poco a poco. "Si no estás en internet no existes", recalca De las Heras en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

¿Cómo nace BSG y cuál es su historia?

Álvaro Pascual: Estábamos trabajando en Londres, en temas de marketing digital, y decidimos paralelamente constituir una sociedad allí y comenzar con el tema de la agencia. Por temas de Covid, pandemia y demás, volvimos a España, aunque fue un poco complicado, y montamos la oficina aquí (Valladolid). Comenzamos aquí nuestra andadura, nos empezó a ir bien y montamos una oficina en Madrid. De hecho, yo me fui a vivir a Madrid y ahí sigo. Recientemente, hemos montado nuestra primera oficina internacional, después de estar en Londres, en Colombia, en Bogotá. Por temas de volumen de trabajo y ahora mismo somos 15 personas entre las que tenemos aquí y las personas que tenemos fuera.

En el momento que os presentáis al certamen erais cinco empleados fijos y vosotros dos, ahora ya 15, ha sido un crecimiento muy rápido

Álvaro Pascual: Para que te hagas una idea, en Colombia hemos tenido que contratar directamente cinco de golpe. Entre personas que tenemos en remoto en otros países y demás, hemos ido creciendo hasta los 15.

¿Qué es exactamente BSG y qué servicios dais?

Álvaro Pascual: nace como una agencia de marketing digital, donde nuestro núcleo era el tema de páginas webs, tiendas online, aplicaciones, posicionamiento SEO, publicidad pagada y gestión de redes sociales. Teníamos también una parte de desarrollo software que hacíamos con terceros, lo que pasa es que al final hemos ido haciendo proyectos propios. Tenemos cuatro proyectos ahora en los que estamos trabajando, entonces esa parte de desarrollo software cada vez ha ido cobrando más peso.

Francisco de las Heras: a raíz de tener tantos clientes, como trabajamos, sobre todo, para empresas, e ir detectando que necesidades tienen, fuimos viendo que faltaban cosas y desarrollamos una parte de software porque empezó siendo un apoyo más a nuestra agencia de marketing y se ha convertido casi en mitad del Core.

Álvaro Pascual: para que te hagas una idea, nos pedían a veces software de facturación, y teníamos que poner software de terceros. Cuando ya ves que te lo pide mucho gente, aquí hay que hacer algo. Nos sale mejor, ya que tenemos desarrolladores, vamos a hacer el nuestro propio. Uno de los proyectos fuertes que tenemos es un software de facturación que de hecho estamos trabajando con la aceleradora de Telefónica, con Wayra, y estamos ahí codo con codo.

La digitalización ha irrumpido en nuestras vidas, llega a casi todos los sectores ¿Vosotros a cuál os dirigís?

Francisco de las Heras: estamos abiertos a todos los sectores. De hecho, de ahí nace también esa parte de desarrollo software como decíamos porque la mayor parte de los software son generalistas y muchos clientes nos decían, oye es que esto no se adapta a lo mío… había que adaptar cosas y muchas veces las cosas de terceros no las puedes adaptar o no te dan accesos y a raíz de eso desarrollamos lo nuestro.

Álvaro Pascual: en cuanto a tamaño de empresa, diríamos que principalmente autónomos y pymes, pero también trabajamos incluso con la Universidad de Salamanca.

Imagino, no obstante, que habrá algún sector que se os resiste algo más...

Francisco de las Heras: quizás el campo, que son más reacios a esa digitalización.

Álvaro Pascual: de hecho, uno de los cuatro proyectos es un cuaderno de campo digital, y bueno, hemos visto lo que ha pasado, son un poco reacio con ello.

Vuestro éxito se tiene que deber a que ofrecéis algún tipo de ventaja competitiva ¿Cuál es?

Álvaro Pascual: la personalización. Muchos software son generalistas, no están orientados para cada sector en específico y nosotros lo que hemos intentado hacer, viendo la demanda de nuestros propios clientes y un poco el mercado, es dar soluciones personalizadas para cada tipo de cliente en concreto. Al final no nos ha quedado otra que tratar de ser mejores que los grandes, y la manera es ofrecer un servicio personalizado.

Contáis con un plan muy ambicioso de internacionalización

Álvaro Pascual: en ocasiones es complicado, de hecho hemos tenido que hacer ese viaje a Colombia, aunque al final no nos achantamos. Tenemos pensado también llegar a EEUU y lo que nos tocará es ir para allá y estar cierta estancia en el país, en lo que alquilamos oficinas, hacemos proceso de selección y damos una formación.

Francisco de las Heras: nuestra idea es eso, ir creciendo orgánicamente, poquito a poco de forma ordenada, para no desbordarnos y sobre todo de la mano de socios estratégicos, como ahora por ejemplo para el crecimiento del software de facturación estamos con Wayra, que nos están acelerando el proyecto.

Álvaro Pascual: que no se nos vaya de las manos.

Francisco de las Heras: cada paso que damos tiene que ser medido y con cuidado.

¿Cómo repercute la digitalización en un negocio?

Francisco de las Heras: muy fácil. Pongo el ejemplo siempre de la mercería de debajo de mi casa. Un problema que nos puso fue: 'pero es que yo para qué quiero esto, si yo vendo aquí a la gente de mi barrio'. Ahora mismo vas a cualquier sitio y preguntas 'oye, dónde hay una mercería', y lo primero que haces es coger el móvil. Y ahí si no estás en internet no existes, es así de fácil, y si no apareces van a tu competencia, con lo cual estás perdiendo clientes. Necesitas estar, aunque tú crees que no.

Álvaro Pascual: una peluquería, es curioso, que le estábamos diciendo que estaría muy bien que hiciera redes sociales, que potenciara esa faceta, nos decía que bueno, es que la gente que viene aquí es gente mayor y que eso no le interesaba. Precisamente, por eso, es que igual solo viene gente mayor porque la gente joven va allá donde pueden verlo en redes… la gente no se da cuenta de lo necesario que es, incluso para negocios a pie de calle, negocios offline, lo necesario que es tener presencia en internet y que sea potente.

Francisco de las Heras: casi un 50% de nuestra labor como agentes digitalizadores en este mercado español, sería de formación. Formar a los empresarios y explicarles por qué es necesario. Creemos que eso tendría que ser por parte del Ministerio o entidades superiores quienes dedicarán esas labores de formación. No solo decir a la gente digitalízate, te obligo, sino enseñarles por qué es necesario. Hay que hacer mucha pedagogía, nos toca siempre estar enseñando y formando a la gente, y esa es una de las cosas que nos pone en valor, nos tomamos el tiempo de explicarles por qué lo necesitan, cómo les va a funcionarles y hacerles el seguimiento continuo. Hacemos ese seguimiento y esa formación para que ellos también estén contentos y vean que es útil la digitalización.

Álvaro Pascual: es la forma también de fidelizar al fin y al cabo. Cuando ven resultados, siguen con nosotros.

Os iba a preguntar por ese papel de agente digitalizador, reconocidos por el Ministerio... ¿cómo está el asunto?

Francisco de las Heras: sabemos que hay mucho problema con el tema del Kit Digital. Sin embargo, por nuestra parte, lo hemos sabido ir capeando. Muchas veces es simplemente el buen hacer, el presentar los documentos a tiempo… porque ha habido mucha desinformación de cara a los agentes, que no se nos ha informado debidamente de los procesos, lo cual ha hecho que si ya es dilatado el plazo con la burocracia, si encima no nos han informado correctamente, se dilata el triple. Nosotros por suerte nos hemos ido informando bien, hemos contado con buenos partners que nos han explicado todo.

Álvaro Pascual: hemos tenido que cuidar la caja y la financiación para no morir en el intento. Los plazos de cobro son como son, pero por suerte lo hemos hecho con cabeza y ha ido bien.

A muchos agentes digitalizadores les preocupa cuando se acaben las ayudas del Kit Digital

Francisco de las Heras: no nos preocupa realmente porque lo que buscamos siempre es esa transparencia. Sabemos que tienen permanencia, porque si están contentos con el servicio al finalizar el año, no van a quitar la página web, no vas a quitar los servidores de facturación. Vas a continuar porque estás viendo ese valor añadido que te aporta y vas a querer continuar con nosotros.

Álvaro Pascual: de hecho, llevamos más de un año con el kit y hemos visto como gente que se les termina el plazo de la subvención, siguen con nosotros. Viendo esa tendencia, tendremos también una gran cartera después del kit.

Francisco de las Heras: y no solo eso. Gracias a la actividad formadora que hacemos surgen nuevas necesidades. 'Oye, pues me están funcionando bien las redes sociales, quiero hacer una campaña'. Y nos van recomendando a amigos, etc. El Kit digital no deja de cubrir un número limitado de soluciones, y luego en función del tamaño de la empresa más o menos. Igual empresas pequeñitas a lo mejor solo les incluye la página web, pero puede que les haya gustado mucho y ahora quieren posicionarla y potenciarla. O la tienda online, 'empiezo a vender'. Creas esas sinergias y vamos creando nuevas líneas de negocio que nos van ayudando a ampliar aún más y a fidelizar esos clientes. A nosotros realmente no nos preocupa porque como vamos de una forma transparente con los clientes, lo que buscamos es eso, fidelizarlos gracias a nuestro trabajo.

Os toca más ir a vosotros a los negocios o son ellos los que vienen

Álvaro Pascual: tenemos que ir mucho más a ellos que ellos a nosotros. En general hay un desconocimiento muy grande en la población. Ahora quizás un poquito más porque se visibiliza con algunas campañas, pero en general la gente no sabe que existe una oportunidad muy grande para digitalizar sus negocios y que deberían aprovecharlo. Y por eso tenemos que ir nosotros y otra vez de nuevo hacer esa pedagogía de 'aprovecha esto que es una oportunidad única'.

Francisco de las Heras: es una solución a fondo perdido, que no la tienen que devolver. Realmente si hablas con clientes que conozcan esta campaña es por acciones promocionales que se han hecho desde otros agentes digitalizadores, no porque el Ministerio lo esté promocionando debidamente. Creemos que ese ha sido uno de los grandes fallos del Kit Digital, el gran desconocimiento.

Qué retos de futuro os marcáis

Álvaro Pascual: como empresarios seguir como lo estamos haciendo ahora. Seguir creciendo con cabeza, con prudencia, empezar a tener más oficinas internacionales, para poder llegar a nuevos mercados, pero siempre cubriendo la retaguardia, con un buen equipo y una base solida.

Francisco de las Heras: y sin olvidar nuestra tierra, que por eso seguimos con nuestra sede aquí en Valladolid. Seguimos apostando por el comercio local, por eso estamos trabajando con pequeñas empresas porque creemos que son los que realmente necesitan más ayudas. Las grandes al fin y al cabo tienen sus propios departamentos, pero son las pequeñas las que necesitan esa ayuda, ese apoyo detrás y es ahí donde vamos a estar nosotros hasta que se nos permita.