Anuncian una nueva tractorada el próximo 15 de marzo en Valladolid para "exigir" a la Junta "que deje de ponerse de perfil"

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha anunciado una nuevas movilizaciones agrarias en Valladolid. Tal y como ha confirmado a este periódico el coordinador regional, Jesús Manuel González Palacín, el próximo jueves 15 de marzo se ha convocado una nueva tractorada que busca "exigir a la Administración regional que deje de ponerse de perfil".

"Vendremos de todas las provincias de Castilla y León y el objetivo es ir a la Consejería de Agricultura, a la de Medio Ambiente y a la Delegación del Gobierno. El recorrido exacto todavía se está negociando, pero prevemos que sobre las 11:00 horas llegaremos a Agricultura", ha detallado.

A su juicio, el Gobierno de Fernández Mañueco también "tiene mucho que hacer en esta materia", dado que tiene unas competencias en Agricultura "que tiene que desarrollar". "No nos vale con que se sume a las reivindicaciones nuestras, sino que queremos un papel mucho más activo en conseguir los objetivos que tenemos todos, como flexibilizar la PAC y que la Ley de la cadena funcione", ha confesado. Por ello, le pide que "provoque reuniones y consiga permisos del Gobierno de España".

González Palacín ha reconocido que en Castilla y León "ya se ha empezado un camino" en lo que a los costes de producción se refiere. Sin embargo, reivindica la necesidad de "seguir en esa línea". "Tenemos que conseguir que exijan a todos los productos que vengan de terceros países de fuera de la Unión Europea las mismas exigencias", ha añadido.

El coordinador de UCCL ha explicado que sus reivindicaciones no solo van dirigidas a la Consejería de Agricultura, sino también a la de Medio Ambiente, pues, a su parecer, "necesitamos una ley de gestión de fauna salvaje porque la Ley de caza no es suficiente". "Hay especies que no son cinegéticas pero que hay que controlar", ha reclamado.

A todo ello, ha añadido la necesidad de que esta Consejería "se ponga las pilas y haga las cosas que dependen de ella". "Tenemos un sector ganadero que está abandonado de la mano de Dios, una enfermedad EHE que el año pasado generó muchos gastos a la cabaña ganadera y necesitamos seguir teniendo apoyo para los tratamientos, porque cuando empiecen a subir las temperaturas volverá a haber afecciones de esta enfermedad", ha denunciado.

Del mismo modo, Jesús Manuel también ha hecho referencia a la tuberculosis, así como a las campañas de saneamiento, asegurando que estas son "una verdadera barbaridad". "Estamos matando vacas que están sanas, estamos bloqueando explotaciones de una forma totalmente injusta e innecesaria y necesitamos consensuar el plan de la tuberculosis con el Gobierno centra porque está claro que algo no funciona", ha expresado.

Por todo ello, insiste en la importancia de consensuar estas campañas con el Gobierno de Sánchez, contando, además, "con el compromiso de las comunidades autónomas", ya que, según él, estas "también tienen que estar implicadas en la solución de los problemas".