La respuesta de Puente a la carta de Carnero: le envía por fin el informe del soterramiento de Valladolid elaborado por Adif

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que esta misma tarde ha remitido al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, así como al resto de los consejeros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, el estudio de soterramiento ferroviario de la ciudad junto con el Anejo 1, el estudio funcional; el anejo 2, la prognosis demanda estación Valladolid; y el anejo 3, el análisis de soterramientos planos.

Una documentación que ha sido enviada horas después de Carnero comunicase que había remitido una nueva carta al ministro de Transporte, con el fin de que trasladase a su equipo las indicaciones pertinentes para que hiciesen llegar al Ayuntamiento una copia del estudio de Adil 'Valladolid integración VS soterramiento.

Puente ha realizado este anuncio a través de su cuenta oficial de X y mediante un mensaje en el que también ha incorporado la misiva enviada por el alcalde.

Hace varias semanas, el ministro presentó a los consejeros de la Sociedad, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el estudio técnico y económico que cuantifica en 1.570 millones y 19 años soterrar las vías del tren a su paso por Valladolid.

Por este motivo, Puente les planteó la opción de continuar con la integración en superficie de las vías del tren o, en su lugar, disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

No conforme con esto, Carnero requirió por carta al presidente del Consejo de Administración de Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. una copia del estudio realizado por Adif, con el fin de analizarlo y decidir si encargar o no un segundo informe a una empresa externa. El alcalde ya confirmó que encargarían dicho estudio. Sin embargo, parece que el informe de Adif no les ha llegado hasta la tarde de este lunes.