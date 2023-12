La pintora hispano-colombiana Sandra Gamboa abre un taller para proyectos artístico-culturales

El currículum académico y artístico de esta vallisoletana de adopción (lleva en Pucela 25 años) es impresionante. Lo resumimos: pintora, escultora, museóloga, gestora cultural, publicista y diseñadora.

Sus últimas exposiciones: “Espejos del alma”, “El vino que nos acompaña” y “Toros en el campo”, nos muestran a una artista variopinta. En palabras de Eloisa Wattenberg “Sandra es artista intuitiva, de larga formación académica, que se entrega a su tarea para reflejar con sinceridad su entorno a través de la pintura”.

Ahora, Gamboa inaugura su taller/estudio en la céntrica calle Pelota, en plena Judería vallisoletana; un barrio de artistas junto a la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid.

Sandra Gamboa recibe a Santos García Catalán

Un coqueto local a pie de calle con exposición permanente, donde la artista hispano-colombiana ha adaptado un taller artesano y estudio de proyectos museográficos, artísticos y de comunicación, cuya finalidad es ampliar la oferta cultural de la Comunidad.

“Pretendo desarrollar en mi nueva aventura artística –nos comenta Sandra- distintos talleres monográficos para distintos públicos”.

Gamboa posa con alguna de sus joyas

En julio, exposición en el Patio Herreriano

Gamboa, actualmente se encuentra trabajando en la muestra expositiva que presentará el próximo verano en el Museo Patio Herreriano denominada “Encapsulados”, un proyecto que pretende CREAR CONCIENCIA a la sociedad de la importancia que tiene el cuidado de la salud mental y la gestión de las emociones.

"Como artista, -nos hablaba con vehemencia Gamboa- me veo en la obligación de transmitir un eco en la sociedad para que nos ayudemos a garantizar el bienestar emocional y mental, no solo de nosotros mismos sino que también luchemos para adoptar medidas y prestar apoyo a los vulnerables para brindarles estabilidad y no se viva en soledad un drama que cada día es mayor".

Enhorabuena y mucha suerte para esta artista tan expresiva como combativa y audaz.

Sandra Gamboa

