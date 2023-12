Un trozo de la Kings League llega a Valladolid gracias a un viejo conocido: "Vamos a montar un espectáculo como dios manda"

En poco menos de dos semanas, concretamente el 1 de enero de 2024, se cumplirá un año del lanzamiento del gran proyecto personal del exfutbolista y excapitán del FC Barcelona Gerard Piqué. La Kings League arrancaba por todo lo alto en año nuevo y una historia por escribir por delante. Las incógnitas eran varias, pero a estas alturas ya se puede decir que ha triunfado por todo lo alto. De ello forma parte nuestro entrevistado de hoy, el vallisoletano y futbolista profesional, ex del Pucela o del Atlético de Madrid, Víctor Mongil.

Ahora, el jugador de Aniquiladores de Juan Guarnizo y ex del Rayo de Barcelona de 'Spursito' ha decidido dar un paso más allá en este mundo de la Kings League. Valladolid, Laguna de Duero siendo más precisos, será escenario del primer campus con temática del modelo creado por Piqué. Del 26 al 29 de diciembre, el municipio vallisoletano vivirá un "espectáculo", según asegura Mongil en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

"Vamos a montar un espectáculo y un cierro de evento como dios manda", destaca el jugador profesional. El día 26 se celebrará el draft, mientras que el 27 se dedicarán a los entrenamientos, el 28 a las fases de grupos y el 29 la gran final, a la que Mongil invita "a todo Valladolid y Laguna" a un evento que será con entrada gratuita.

Entre las caras reconocidas que estarán aquí en Valladolid... se encontrará a Joselete, Polotelli, Bernat, Dani Pérez, Juan Arroita y Nacho Hernáez, estos dos últimos también pucelanos de nacimiento y famosos en el sector deportivo por su trayectoria en el mundo del periodismo.

El desembarco de Mongil en la Kings League propició la idea de 'Camp Kids', un campus navideño con modelo de la liga de Piqué para que los más pequeños también puedan disfrutarlo. "Quería traer un trocito de Barcelona a Valladolid, para que la gente lo disfrute y para los que no lo conozcan invitarles para que vean que se puede compaginar el fútbol tradicional con el nuevo fútbol espectáculo", explica el exatlético.

Cuando decidió lanzarse a esta aventura, Víctor lo primero que hizo fue hablar con su presidente, Juan Guarnizo. "La idea que tenía es que si tenía que iniciar esta andadura tenía que ser en mi ciudad, en mi tierra", reconoce. Ahora bien, sus pretensiones van más allá y el objetivo no es otro que "dejar el listón bien alto" y poder ir a otras ciudades, ya que no descarta "nada".

"De hecho, hemos tenido llamadas de alcaldías de otras provincias que están interesadas en poder llevar este formato que hemos creado aquí nosotros. No me cierro puertas porque ojalá todos los niños puedan disfrutar de esto", reitera.

El vallisoletano Víctor Mongil Kings League

Sin tan siquiera haber empezado, un éxito que se ha traducido en una "recepción muy positiva", especialmente en la "expectación entre los niños". "Tanto papás como niños están muy ilusionados. Ahora voy por supermercados y la calle y me dice 'tengo a mi niño con muchas ganas de que empiece esto'", asevera el futbolista.

Mongil valora que el éxito del formato de la Kings League es porque "va un poco al formato más jóvenes", el cual se basa en una "estructura norteamericana", donde se quieren "cosas rápidas". "Se busca que los más jóvenes, cuando estén pegados a la televisión o al móvil, estén pasando constantemente cosas y que no se despeguen", subraya.

La llegada del vallisoletano a la Kings League se produjo a comienzos de año, cuando él finalizó la temporada en el fútbol profesional de la India. "Coincidía que tenía vacaciones y arrancaba el segundo split y dije, 'venga, me animo'", relata el jugador.

La Kings League de Piqué ha cumplido sus expectativas, afirma, y la compara "un poco como si fuera un hermano". "Es muy intenso todo. Es bonito pero a su vez hay que saber dosificarlo porque si no desconectas bien... Es muy bonito y un fenómeno que ha nacido ya para quedarse con nosotros", recalca con rotundidad.

Su andadura en el formato del catalán se ha prolongado ya varios meses, pero, a pesar de todo, Mongil todavía no descarta en volver al fútbol profesional. "Ni cierro puertas para nada. Ahora me siguen llamando en este mercado invernal, pero toca valorar si merece o no la pena en todos los ámbitos. Si lo creo conveniente y tiene que ser, volveré al fútbol profesional. Lo echo de menos", admite muy sinceramente.

Ahora bien, de continuar en España cree que sería solo para hacerlo en la Kings League, ya que es "consciente" de que su mercado aquí es "algo más complejo", aunque "obviamente" le encantaría volver a jugar en su país al fútbol profesional.

La Kings League llega a Valladolid y lo hace de la mano de un futbolista de la casa, vallisoletano de nacimiento y con pasado en el club blanquivioleta. Del 26 al 29 de diciembre en los campos de Laguna de Duero.

Cartel de Camp Kids

Campg Kids llega a Valladolid

Sigue los temas que te interesan