Mazazo y polémica con el pádel en Valladolid: la Plaza Mayor se queda fuera del circuito Premier

Valladolid perderá este año 2024 su torneo Premier de pádel que se disputaba en la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga y se está trabajando en que acoja un campeonato FIP en las mismas fechas del mes de junio en el que se venía celebrando.

La empresa organizadora del evento en Valladolid, Madison, ha informado que en el año 2024 cambiará el escenario del padel a nivel mundial tras la compra por parte de Qatar Sports Investments (QSI) de World Padel Tour, que se va a unificar con Premier Padel en un único circuito gestionado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), que se suma al calendario de los torneos FIP CUPRA con su máximo exponente en los FIP Platinum.

En este nuevo escenario y como ha informado Madison a través de un comunicado, España va a contar en 2024 con tres sedes Premier que van a ser Madrid, Málaga y Sevilla, además de con el Master Final, cayendo de la ecuación la prueba de Valladolid.

Madison ha informado de que, en los últimos meses y de la mano del Ayuntamiento de Valladolid, “ha trabajado y hecho todo lo necesario junto a Premier (QSI y FIP) y Octagon para que Valladolid sea la cuarta sede de un torneo Premier en España” compitiendo con muchas otras ciudades de nuestro país.

Pese a que tanto Madison como el consistorio apuntan que “han hecho todo lo posible por ser sede en 2024, incluso asumiendo compromisos económicos muy superiores a los actuales, el acuerdo finalmente cerrado con los jugadores, que supone la reducción de torneos Premier en 2024 ha motivado que esta opción tenga que esperar a 2025”. Por lo que Valladolid se queda sin entrar el próximo año en ese circuito Premier.

Madison ha informado que este lunes, 18 de diciembre, se ha alcanzado un acuerdo con la FIP para que Valladolid “pueda ser sede de un FIP Platinum masculino y femenino en 2024 y pasar a un torneo Premier en 2025”. Añade que están trabajando con el Ayuntamiento para “confirmar el acuerdo”.

El presidente de la FIP ha trasladado a la ciudad “lo imprescindible que es la presencia de Valladolid en el calendario mundial de pádel profesional dada la historia del torneo” y también “la innovación que ha aportado Valladolid al pádel mundial” suponiendo, la Plaza Mayor de la ciudad “un icono”.

Tanto FIP, como Madison y el Ayuntamiento de Valladolid “han acordado trabajar los próximos días con la hoja de ruta de poder confirmar un FIP Platinum para 2024 y trabajar para que en 2025 Valladolid recupere este torno Premier”.

La FIP ha garantizado fecha en el calendario para Valladolid reservando la tradicional semana de junio para incluir en el calendario profesional el FIP Platinum en el que trabaja la organización para que estén los mejores jugadores y jugadoras del mundo.

Polémica entre Óscar Puente y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad

El actual ministro de Trasportes y Movilidad Sostenible y que fuera alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha cargado contra el Ayuntamiento de la ciudad tras conocerse la noticia asegurando:

“Cuando no hay pasión ni dedicación, cuando no se cree ni se trabaja, cuando solo se ponen excusas y se echan balones fuera, cuando no se es interlocutor, cuando no se lidera y se vive solo de las rentas se acaba perdiendo todo. Siento auténtica impotencia y pena”, ha afirmado Puente.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, le ha contestado:

Es muy difícil tener más poca vergüenza. El padel llegó a Valladolid hace 17 años, lleva 15 años en la Plaza Mayor, todo ello con un gobierno del PP, ellos no lo querían (pero de esas rentas vivieron 8 años, y menos mal) Durante sus mandatos quisieron sacarlo de Plaza Mayor y lo… pic.twitter.com/V7dJHDx2GT — Blanca JC (@Ohara911) December 19, 2023

