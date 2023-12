Un archivo que destroza a la madre del joven asesinado en Laguna: “Estoy rota”

Noticias relacionadas El Juzgado archiva el caso de David, el joven asesinado en Laguna durante el confinamiento

“Nos han informado de que se ha archivado la causa, de forma provisional, hasta la obtención de nuevas pruebas. Espero que se vuelva a reabrir para coger a los culpables y que paguen por lo que le hicieron a mi hijo”, asegura Lorena Sánchez Sánchez, salmantina de nacimiento, de 41 años, que vive en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ella es la madre de David Hernández, el joven de 18 años que apareció muerto a pocos metros de su casa en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero tras ser golpeado y apuñalado de madrugada, y en el confinamiento del COVID-19, en abril del año 2020.

Lorena está desolada y totalmente “rota” después de que, casi 4 años después del terrible asesinato, el Juzgado de Instrucción Número 3 haya decretado el archivo provisional del caso tras no encontrar pruebas concluyentes y a la espera de nuevas.

“Simplemente pido justicia. Que no se salga de rositas el que lo hizo y pague por el asesinato de mi hijo. Es muy duro que te digan que lo cierran, aunque sea provisionalmente. Te desmorona totalmente. Se te cae el mundo al suelo”, asegura en declaraciones a este medio la madre, emocionada.

Cuatro años de lucha incesante para Lorena en lo que se ha tornado en una auténtica pesadilla para ella tras perder a su pequeño. Han sido muchas las movilizaciones y concentraciones que ha hecho a lo largo de todo este tiempo, sin suerte. Ahora asegura que va a seguir en la lucha pero que, de momento, no tiene preparada ninguna acción.

“Han sido cuatro años de lucha, de no conseguir absolutamente nada. Totalmente desconcertantes. Sientes impotencia, rabia… pero no puedes hacer nada, solo esperar a que la Justicia actúe”, añade Lorena.

Aunque han sido cuatro años muy duros y de una gran lucha, a la madre de David aún le quedan fuerzas para pedir a la Justicia que actúe, que reabra la causa en busca de las personas que acabaron con la vida de su hijo.

“Fuerzas tendré siempre. No me rendiré, por él y por la familia. Solo queremos justicia. Que no quede impune un crimen tan atroz”, finaliza.

