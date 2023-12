Tres loteros que quieren volver a dar el Gordo de Navidad en Valladolid

Las administraciones de lotería de Valladolid comienzan a llenarse de vecinos pucelanos, y también de turistas, que comienzan a hacerse con sus décimos de la Lotería de Navidad. Son muchos los que aguardan hasta la llegada de ese 22 de diciembre, día en el que se celebrará el sorteo, para que la suerte les agracie con unos cuantos euros para cerrar agujeros, o para que su vida cambie, directamente.

El Gordo de la Lotería de Navidad 2023 estará dotado con un premio de 400.000 euros al décimo y va a repartir, ni más ni menos, que 2.590 millones de euros en total. Es un día mágico en el que nos levantamos con las voces de los niños de San Ildefonso que van sacando bolas, cantando números y también premios.

Es un día también muy especial para los loteros de toda España en general y de Valladolid en particular que buscan salir en la televisión y ser protagonistas dando los premios más grandes posibles. Buscan ser repartidores de ilusión, de alegría y conseguir que su negocio se llene de champán para celebrar el éxito.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León charla con Luis Vázquez de Prada Bravo, de Administración La Rana de Oro en Río Shopping, con Ángel Del Pozo Rodríguez, que tiene su administración en el barrio de Las Delicias de Valladolid y también con Carmen Lino, que cuenta con otra en el de Pajarillos, también en la ciudad del Pisuerga, que ya han dado el Gordo de la Lotería de Navidad pero que, este año, quieren volver a repartirlo.

Un especialista en dar grandes premios

Luis Vázquez de Prada Bravo tiene 46 años y suma nueve primaveras al frente de la administración La Rana de Oro que se ubica en el conocido centro comercial Río Shopping, en Arroyo de la Encomienda. Es el lotero de toda España que más premios del Millón de Euromillones ha repartido a lo largo de la historia y es todo un especialista ya en repartir grandes premios.

Él dio el Gordo de la Lotería de Navidad en el año 2022. Fue con el número 05490. Repartió un total de cuatro millones de euros, pero también repartió el cuarto y el quinto premio. Tres de los grandes, ni más ni menos.

“Fue tremendo escuchar en la radio que había salido el 05490 y luego ver, en nuestro programa de gestión, que lo habíamos vendido nosotros. Hablando de la Lotería de Navidad, hemos dado cinco grandes premios en los últimos tres años. Estamos también muy contentos de ser la única administración que ha repartido cinco premios del Millón de Euromillones”, asegura Luis, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Como no podía ser de otra manera, el hecho de haber repartido tantos premios, de los grandes, se nota. Las colas se dejan ver en el lugar y la afluencia de personas que buscan sus décimos es notoria.

“Aunque aún nos queda el tramo final de las ventas, que suele ser el más importante, sí notamos un aumento considerable de las mismas. Confío en que este año la volvamos a liar”, finaliza Luis, con optimismo.

Da el Gordo de la Lotería de Navidad dos veces

Ángel del Pozo nació en Zürich (Suiza) hace ya 48 años. Sin embargo, suma un total de 16 años al frente de la administración de loterías en la calle Embajadores 90, en el barrio de Las Delicias de Valladolid y ha conseguido dar el Gordo de la Lotería de Navidad en dos ocasiones, una en el año 2012 y otra en el 2018.

“He tenido la suerte de repartir el gran premio en dos ocasiones. La primera, en el año 2012, y la segunda en 2018. Fue magnífico y estoy muy agradecido a los clientes por confiar en mi despacho y lograr juntos el objetivo de conseguir el premio”, confiesa nuestro entrevistado.

El premio, en 2012, lo dio con el 76.058. El de 2018, con el 03347. Dos momentos que Ángel recuerda “con mucha ilusión”, sobe todo por la alegría que dispensó a los clientes. “Es magnífico ver cómo todavía se recuerdan esos dos días en el barrio, entre los clientes y los amigos”, añade nuestro protagonista.

El lotero afirma que la campaña de la Lotería de Navidad este año “va muy bien” aunque aún quedan por delante las tres últimas semanas de venta antes de que los bombos repartan suerte en un sorteo que consigue unir a amigos, compañeros de trabajo y familias que hacen que la venta sea mayor y, con ello, las opciones de dar un número premiado aumentan.

“Desde que me dieron la oportunidad de vender Lotería de Navidad siempre soñé con dar el Gordo. He cumplido ese sueño en dos ocasiones. Es algo mágico que no cambiaría por nada. Vendemos ilusión y sueños. Ahora solo quiero darlo de nuevo para devolver la confianza que los clientes me entregan”, finaliza.

Carmen también dio el Gordo en el 18

Carmen Lino, a sus 53 años, suma 20 en la administración de loterías que se sitúa en la calle Pelícano, 17 del barrio de Pajarillos en Valladolid. Ella tampoco olvidará el 22 de diciembre del año 2018, fue cuando, como Ángel, repartió el Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad y su negocio se llenó de sonrisas, champán y muchas cámaras de televisión.

“Recordaré ese número, el 03347 toda la vida. También esa mañana del 22 de diciembre de 2018. Rápido me avisaron de que había dado parte del primer premio, un total de 400.000 euros. Me hizo mucha ilusión repartir el premio”, afirma nuestra entrevistada.

Ella ha dado otros premios de La Primitiva o La Bonoloto y confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que, de momento, “la venta va despacio” aunque tiene la ilusión de volver a dar el Gordo de la Navidad.

Tres loteros de Valladolid que ya han dado el gran premio pero que quieren volver a repartirlo este 22 de diciembre.

