Abre un nuevo bar de comida rápida en Valladolid: “Daremos lo mejor del mercado”

Estamos cansados de anunciar el cierre de comercios o de bares en Valladolid. Por eso, cuando un establecimiento hostelero abre sus puertas, la satisfacción es doble. Por un lado, la de sumar una nueva actividad de negocio para la ciudad del Pisuerga y por otro, añadir otra opción para que todo el que quiera pueda desplazarse hasta el lugar para tomar una caña, un vino o un refresco, todo ello acompañado de un buen bocado.

El próximo 1 de diciembre abrirá sus puertas, en la ciudad pucelana, el Bar El Águila Roja, que se situará en el Camino del Cementerio número 19, en una zona privilegiada y con las facultades cercanas, lo que seguro que anima a muchos jóvenes universitarios a pasar un buen rato en el lugar.

“Nuestra oferta va a estar basada en las costillas, también en las alitas de pollo, nachos, ensaladas, hamburguesas y pescados. Todo con el fin de llegar a nuestros clientes y que se marchen contentos de nuestro bar. Sobre todo, conseguir que vuelvan y repitan aquí”, asegura Alba Sánchez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, una de las dos socias del negocio.

Ella, a sus 27 años, se ha juntado con sus socios, Dani y Miguel, para, con una gran ilusión poner en marcha el bar.

Imagen del nuevo Bar El Águila Roja en Valladolid

En busca de “algo propio”

“Me considero una persona un poco tímida, pero con don de gentes. Me gusta ayudar a las demás personas. Sobre todo, me gusta ayudar a los que más lo necesitan. Me defino como una persona bastante humilde”, asegura nuestra entrevistada que ha nacido en Toledo pero que está afincada en Valladolid.

Suma dos años en el mundo de la hostelería, pero esta vez se ha lanzado para “tener algo propio” en una zona que puede atraer a un gran número de personas porque la zona se encuentra muy cerca del Campus Esgueva, con las universidades de Trabajo, Ciencias o Telecomunicaciones entre ellos, lo que llevará a los estudiantes hasta el lugar.

“La idea surge hace seis meses y empezamos con las obras en el mes de agosto. Ha sido un trabajo sin descanso para acondicionar el local con el fin de que los clientes estén lo más cómodos posibles aquí”, añade nuestra entrevistada.

En el lugar se ubicaba el ‘Superbestia’ que cerraba sus puertas a principios de año y que también ofrecía este tipo de comida rápida de unas dimensiones desorbitadas, de ahí el nombre de dicho local que ahora se verá sustituido con El Águila Roja.

El interior del nuevo Bar El Águila Roja

La apertura, el 1 de diciembre

“El nombre surgió sin más. Vamos a abrir las puertas de nuestro nuevo bar el próximo 1 de diciembre. Tiene unos 90 metros cuadrados y vamos a contar con un total de cuatro trabajadores. La zona es muy buena y tengo la intuición de que va a funcionar”, añade nuestra protagonista hablando de la apertura.

Cuando preguntamos a Alba sobre si su negocio va a sustituir al ‘Superbestia’, asegura, entre risas, que “será parecido, pero no tan a lo bruto” y añade que van a ofrecer “comida rápida de primera calidad y lo mejor del mercado con el fin de dejar al cliente satisfecho y feliz”.

Las alitas de pollo, los mejores nachos, las hamburguesas más sabrosas o las costillas, hablando de las carnes, serán protagonistas en El Bar Águila Roja, si hablamos de las carnes, aunque también va a haber espacio para el pescado o las ensaladas, con el fin de ofrecer la más amplia de las variedades a los comensales que se acerquen hasta el lugar.

Fachada del nuevo Bar El Águila Roja en Valladolid

Un riesgo que no asusta

“Me encanta el riesgo”, asegura Alba cuando le preguntamos sobre si le asusta el hecho de abrir un negocio, más dentro del sector hostelero, en los tiempos que corren. La subida en los precios del gas o de la luz están lastrando la actividad de los bares y de los restaurantes en general y en toda España, pero también en particular a los de Valladolid.

“Mi principal objetivo es conseguir que nuestro nuevo bar funcione y que los clientes se vayan contentos y que tengan ganas de volver. En el futuro, quizás me arriesgue y me lance para montar algo más grande”, finaliza nuestra protagonista, con ilusión ante la futura apertura.

El Bar El Águila Roja echará a andar el próximo 1 de diciembre y promete ser un éxito en una zona que converge a la perfección con la oferta que tanto Alba como Mayoral van a ofrecer.

