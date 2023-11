Una de las firmas favoritas de la infanta Sofía y las influencers más 'top' desembarca en Valladolid: "Es un honor y un subidón"

La marca de moda que está revolucionando las redes sociales ya ha llegado a Valladolid con un 'corner' habilitado en la cuarta planta de El Corte Inglés de Zorrilla e impulsado por la gran cantidad de clientas que residen en la ciudad, una de las más fuertes a nivel online.

Esta no es otra que The-Are, una firma nacida en Valencia y con 10 años de historia que, sin todavía creerlo y a través de prendas confeccionadas en España, ha logrado colarse en el vestidor de prácticamente todas las influencers del momento, tales como María Pombo, Laura Escanes, Paula Echevarría, Anna Ferrer y la mismísima Victoria Federica, entre muchas otras clientas habituales.

Con algunas de ellas incluso ha llegado a lanzar hasta pequeñas colecciones-cápsula que han resultado ser todo un éxito. Es el caso de Teresa Andrés, Teresa Sanz, María Fernández-Rubíes, Nuria Blanco e Isa Arnáez.

'Corner' de The-Are en El Corte Inglés de Valladolid

Sin embargo, sus prendas también han conseguido llegar al Palacio Real. Y es que, si hay una clienta que destaca por encima del resto, esa es la infanta Sofía, una joven que, junto a su hermana y para la opinión de muchos, se está volviendo de lo más estilosa y está desarrollando un gusto exquisito a la hora de vestir. Si bien es cierto que esto no sorprende demasiado, teniendo en cuenta que su madre, la reina Letizia, es una 'royal' de lo más glamurosa, considerada un icono de estilo por una inmensa mayoría.

En el último año, la infanta Sofía ha recurrido en dos ocasiones a esta marca valenciana, apostando por estilismos que no solo han sido de lo más comentados, sino también absolutamente elogiados por críticos, expertos y medios de comunicación.

La primera vez que sorprendió con un diseño de The-Are fue hace exactamente un año, concretamente, en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. Para la ocasión la Infanta apostó por un vestido satinado en color verde botella, corto, de manga larga, escote cerrado y apertura la pierna en la parte delantera. Concretamente, el vestido Mrs. Bailey.

La infanta Sofía junto a la reina Letizia con un vestido de The-Are en el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias 2022 Redes Sociales

Además, la joven constató su agrado con la firma el pasado mes de mayo durante la graduación de su hermana la princesa Leonor en el UWC Atlantic College de Gales. Esta vez se decantó por un dos piezas bautizado como 'Mrs.Vega', compuesto por una blusa 'crop' confeccionada en doble crepé azul con manga larga abombada con hombreras y un pantalón fluido del mismo color con pernera acampanada y tiro alto.

La infanta Sofía junto a la Familia Real en la graduación de la princesa Leonor con un conjunto de The-Are Redes Sociales

Desde EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León hemos hablado con la creadora de la marca, Rocío Botella, para conocer la historia que se esconde tras la misma, cómo lleva su éxito imparable y el crecimiento a pasos de gigante que está experimentando desde los últimos años; y qué supone para ella el hecho de haber vestido a algunas de las mujeres españolas más influyentes, así como a la hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia.

Sobre todo esto, Rocío ha confesado que, además de "un sueño", es un verdadero "honor" el hecho de que figuras femeninas tan relevantes hayan logrado conectar con sus productos y que todas ellas hayan podido "sentirse identificadas con nuestro estilo y nuestra manera de ver la moda". "Es una suerte y un subidón. Lo es que todas las chicas que nos compran lleven nuestras prendas, pero sí es verdad que cuando una persona con mucha repercusión te elige, eso ya es impresionante. Y es que prácticamente todas las mujeres que tienen mucho peso en las redes sociales se han puesto algo nuestro, o sea, que una suerte tremenda", ha reconocido al respecto.

Una sueño convertido en realidad

Según ha confesado su creadora, cuyo interés por la moda viene desde bien pequeña y por influencias familiares sobre todo de su madre y de su abuela, The-Are "surgió de dos fracasos", después de no ganar un concurso de moda al que se presentó y de que no la cogiesen en un máster tras cursar la carrera. Entonces tenía 23 años y como ella era consciente de que quería dedicarse a la moda, pero que se encontraba en un momento en el que no tenía muy claro qué podía hacer con su futuro, se le ocurrió darle una segunda vida a esos retales de telas que tenía por casa diseñando nuevas prendas y organizando un 'showroom' para amigas y conocidas con el fin de empezar a venderlas y con el sueño de crear una marca para chicas que buscaba ir más allá de lo habitual. Y funcionó.

Como gustó mucho, siguió haciendo más 'showrooms' que poco a poco se fueron convirtiendo en 'markets', hasta que tras dar el salto a las redes sociales la marca se fue haciendo cada vez más conocida. "Había gente de la otra punta de España que quería que le mandase ropa, entonces nos decidimos a abrir una tienda online. Empecé en un cuarto, luego me pasé a un piso y como la marca fue creciendo bastante a nivel digital y también cada vez venía más gente, llegó un momento en el que tuvimos que abrir una primera tienda física en Valencia, que era mitad tienda, mitad taller".

Rocío Botella, fundadora de la firma de moda The-Are

Poco tiempo después llegó el momento expandirse con una tienda en Madrid, otra en Barcelona y con 'corners' en centros de El Corte Inglés de varias ciudades: "Se pusieron en contacto con nosotros para decirnos que si estábamos interesados en hacer una prueba, funcionó muy bien y a partir de ahí empezamos con ellos la expansión en 'retail'". Ahora la ropa de The-Are no solo puede comprarse de forma online, sino también en ciudades como Murcia, Pamplona, Sevilla, Granada, Badajoz, León y ahora también Valladolid.

Hoy, a sus 34 años, Rocío celebra que The-Are es todo un referente en el mundo de la moda y que, cuando parecía que la firma, ya consolidada, había llegado a lo más alto, sigue superándose y cosechando éxitos totalmente impensables para su fundadora. Según ella, todo esto se debe a los valores que acompañan a esta marca con sello nacional y dirigida a "cualquier persona que le guste la moda y el estilo que persiguen sus prendas", aunque muy centrada en "acompañar a las chicas en su proceso de hacerse mujer, es decir, de madurez", a través de la ropa.

Entre todos ellos destacan el que todos y cada uno de los diseños estén hechos en España, concretamente en Valencia; que sean de primera calidad, que el patronaje esté siempre muy cuidado para que así las prendas sienten lo mejor posible; y también la atención cercana y excepcional que ofrecen a todas sus clientas: "La prenda que te llevas tiene un valor añadido que va como intrínseco con todas esas características", ha concluido Rocío.

Corner de The-Are en El Corte Inglés de Valladolid

