El arzobispo de Valladolid se muestra a favor de una amnistía recíproca: “Si no es así, amenaza la convivencia”

El arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello, también ha querido ofrecer su opinión sobre la amnistía que se podría conceder a todos los procesados en Cataluña por el intento de referéndum ilegal y de independencia que realizaron en 2017. Lejos de lo que podría pensar, el religioso no se muestra en contra de la amnistía, lo que hace es solicitar que sea recíproca. Así lo ha manifestado en un comentario realizado en la red social X (antes denominada Twitter).

Su texto arranca afirmando que la amnistía podría ser valiosa “si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas”. Para posteriormente afirmar que “si no es así, amenaza la convivencia a la que dice servir”.

La amnistía podría ser valiosa si fuera recíproca y los amnistiados renunciaran a un proceso ilegal y unilateral, si fuera fruto de un acuerdo con mayoría cualificada, si no amparase la violencia contra las personas. Si no es así, amenaza la convivencia a la que dice servir. — Mons. Luis Argüello (@MonsArguello) November 5, 2023

Un comentario que de momento no ha sentado bien a sus seguidores en la red, que le han contestado con comentarios como “la amnistía, en este caso, es solo un chantaje, un precio ineludible para mantenerse en un poder que el pueblo no ha concedido. Es alta traición”. “Esta amnistía que se plantea es una victoria del independentismo; la perciben como una concesión más conquistada al Estado, no como un acto de generosidad. Por eso será, además de inmoral, inútil”.

