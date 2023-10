Polémica en un pueblo vallisoletano por una contratación y el alcalde responde

El PSOE de Fresno el Viejo ha denunciado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el alcalde de la localidad vallisoletana, Luis Miguel Muñumer, ha “rechazado a cuatro personas en una oferta del PER (Programa de Empleo Agrario)” que “cumplían los requisitos para su contratación”, en lo que “ha supuesto la contratación de su teniente de alcalde”.

La formación socialista apunta que, creada la comisión de empleo para contratar a 30 trabajadores del Plan de Fomento de Empleo Agrario en Fresno el Viejo, trabajadores agrarios del campo, se acabaron enviando desde el Ecyl a un total de 50 personas para esta selección.

Las mismas fuentes apuntan que 26 de ellas “cumplían con los requisitos” de la convocatoria, que otras personas, por diversos motivos, no accedieron a la plaza, y que “cuatro de ellas que sí que querían, sin motivo alguno, el alcalde, decidió que no las contrataba”, afirman, añadiendo que lo hizo “con el apoyo de su teniente de alcalde, una abstención de una concejala de su misma formación y el voto en contra de la representante del PSOE”.

El escrito de los socialistas de Fresno apunta que “en la ampliación de la oferta de empleo para cubrir dichas plazas aparece la teniente de alcalde del PP ente las seleccionadas” e informan que lo hace “cumpliendo los requisitos que antes no cumplía”.

Fresno el Viejo

“Consideramos un acto muy grave lo que ha pasado, ya que se ha jugado y especulado con el empleo de una persona. Consideramos que se ha creado un mal precedente a la hora de seleccionar al personal. Pedimos que el alcalde recapacite ya que incluso una de sus concejales no estaba de acuerdo y se abstuvo en la votación. Desde el PSOE de Fresno el Viejo solo queremos justicia y que se trate a todas las personas por igual. Entendemos que no se está haciendo así”, ha afirmado Rosa María Sánchez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Fresno.

Finalizan asegurando que el lunes, 30 de octubre y a las 13.00 horas, va a tener lugar la Comisión de Empleo en la que se va a contratar a dos personas que faltan para cubrir estas plazas ente las que estaría la teniente de alcalde. Unos trabajos que arrancarán el 2 de noviembre y que tendrán una duración de 90 días.

El alcalde responde

“Se tiene que contratar a los 30 trabajadores del PER y hemos hecho lo de siempre. La comisión se ha reunido. Hay gente que no quiere finalmente, gente que cumple con los requisitos, y si hay otros que no cumplen, se tiene que elegir a unos nuevos”, ha asegurado el alcalde de Fresno el Viejo, Luis Miguel Muñumer, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Entre esas cuatro personas restantes, para llega a los 30 en total, el primer edil ha apuntado que “necesitamos gente parra hacer obra” porque lo que se va a hacer es rehabilitar una casa y apoyar en la reforma del polígono industrial. Entre los 26 elegidos, solo había un oficial, y el que ostenta el bastón de mando defendió la necesidad, en la comisión de contrata a algún oficial más.

El alcalde de Fresno el Viejo, Luis Miguel Muñumer

“Si no tenemos oficiales difícilmente podemos acometer las obras. Entre las personas que había, dos cumplían con los requisitos, un oficial y un peón muy bueno al que ya conocíamos. Los cuatro aspirantes rechazados, de los que habla el PSOE, eran tres mujeres y un chico joven. Se las rechazó porque no cumplían con los requisitos para acceder al puesto”, afirma Muñumer, que defiende la limpieza del proceso.

Por tanto, tras la primera contratación de 26 personas, estas dos, para llegar a los 28, y tras rechazar a las cuatro personas de las que hablan los socialistas quedan dos plazas a contratar.

“Hemos sacado otra oferta de empleo. Nos mandan a cuatro personas para elegir a las dos que nos faltan para llegar a las 30. Aún no sabemos a quién vamos a coger porque la comisión es este lunes. Es cierto que dentro de las cuatro está la teniente de alcalde, que tiene el mismo derecho que cualquier otro trabajador porque no tiene una asignación municipal. No cobra del Ayuntamiento de Fresno”, finaliza el alcalde.

Habrá que esperar a mañana para saber si, finalmente y tras la comisión, la teniente de alcalde consigue o no este, polémico ya, empleo.

