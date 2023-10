Un vallisoletano al mando de la nueva selección de carniceros que quiere ganar el Mundial

Son un sector fundamental para la sociedad, como se demostró durante la pandemia, y ahora dan un paso más hacia lo que desde hace tiempo era un sueño: tener una selección española de Carniceros. Un proyecto que después de mucho empeño ve la luz gracias al empeño de CEDECARNE, la Confederación Española de Detallistas de la Carne y el patrocinio de Interovic, la Interprofesional del Ovino y Caprino de España. Nueve integrantes, seleccionador y entrenador, que representarán a la carnicería española en competiciones internacionales, con el siguiente objetivo fijado en París 2025, en el World Butcher’s Challenge, o lo que es lo mismo, el Mundial de la carnicería. Y en esta lista de convocados, al estilo de la Roja, está un vallisoletano que ejercerá las veces de entrenador.

José Luis Collazos, un veterano de la carnicería en Valladolid, y que siempre se apunta a un bombardeo. Pues aquí no podía ser menos. Desde su carnicería Rosa en La Rondilla que tuvo que echar el cierre el pasado 2022, tiene una amplia experiencia como docente de carnicería, además de evaluador y asesor de competencias del sector, ha trabajado además como profesional de la carnicería y participado como jurado en diversos concursos nacionales e internacionales. Para Collazos, “la experiencia que va a vivir es una gozada”.

“Es un proyecto increíble, que gracias a Cedecarne se va a poder llevar a cabo”, agradece el carnicero, pero que pide más colaboración. “Seguimos necesitando ese refuerzo de las administraciones y patrocinadores, es algo que significa mucho para el sector de la industria cárnica, sobre todo para el mundo de los carniceros porque han trabajado en primera línea de batalla cuando el COVID y no hemos tenido ningún tipo de reconocimiento”, asegura Collazos, que recuerda que para esta selección se están pagando todo de sus bolsillos y el tiempo de sus familias, ya que es un colectivo autónomo.

En lo que es la competición, “creemos sinceramente que tenemos capacidad de poder estar arriba por el buen hacer de mis compañeros” y destaca el gran equipo humano que han logrado. “A nivel de profesionalismo es brutal, pero a nivel humano también”. Su papel como entrenador de esta Selección servirá para que los miembros del equipo desarrollen y perfeccionen sus competencias y habilidades, logrando que consigan dar lo mejor de sí mismos en cada competición. Collazos es el entrenador y es el encargado de dirigir a sus compañeros en las diferentes pruebas. Por ejemplo, hay pruebas de especialistas en corte, despiece, deshuese y elaboración.

Ha participado como jurado en todo tipo de competiciones, como el concurso internacional de carnicería celebrado en la feria iMeat 2023 en Módena o el concurso de Mejor Carnicero Joven de España celebrado por Educarne en el espacio The Butcher´s Shop de Meat Attraction 2023.

Ahora, gracias a la apuesta y esfuerzo de CEDECARNE, España estará presente en el próximo mundial de la carnicería y en muchos otros encuentros. Lo hará con un equipo de categoría, que ya ha empezado sus entrenamientos, y que ha sido seleccionado por todo el territorio naciona. El resto de la convocatoria está formada por Bruno Casal (Narón, A Coruña) como seleccionador; Alberto Ederra (Pamplona), Verónica Escobar (Valencia), Toni Gillaumet (Balaguer, Lleida), Daniel Herrero (Fuenlabrada, Madrid), Ana París (Balaguer, Lleida), Raúl Pérez (Parla, Madrid), José Luis Rodríguez (Madrid), Raquel Vañó (Alcoy, Alicante) y Javier Vaqueiro (Vigo).

El vallisoletano, como docente que es, aprovecha para reivindicar una profesión en el que “no hay nada de desempleo”. Asegura que todo aquel que hace un curso de carnicería tiene el trabajo que quiere, “pero por circunstancias ahora mismo no están saliendo los cursos entre la reforma laboral, que no ha venido bien porque las administraciones no sacan todos los cursos que deberían. Y luego por parte de Educación, que no da ese respaldo formativo un oficio para poder transformarlo en una profesión. Un oficio con estudios reglados se transforma en profesión, si a un oficio no le das unos estudios reglados la profesión desaparece, pues eso es lo que va a pasar”, lamenta.

