Menos horas en las piscinas municipales, pero con el mismo precio: las familias de Valladolid protestan por los cursos para bebés

“Casi no nos da tiempo a hacer nada y se hacen colas porque los padres quieren entrar cuanto antes para aprovechar el tiempo”. Es una de las quejas que las familias vallisoletanas están realizando durante este mes de octubre contra la Fundación Municipal de Deportes. ¿La razón? Este curso 2023-24 se ha disminuido el tiempo de los cursos de aprendizaje de natación para bebés de 12 a 36 meses, pero se mantiene el mismo precio. Se ha pasado de 45 minutos a 30 horas. Eso sí, han tenido que pagar igual cantidad que el curso pasado cuando estaban cuarto de hora más en el agua de la piscina: 55 euros al trimestre.

Los padres protestan por varios aspectos. Primero porque en media hora apenas da tiempo a que los bebés se familiaricen con el agua. Segundo, porque no entienden que el precio siga siendo el mismo. Y tercero, porque el recortar el tiempo, esto provoca tensas esperas para el cambio de turno “con unos que quieren entrar pronto para aprovechar el tiempo y otros que se van”.

Los cursos de natación de la FMD se realizan en los meses de octubre de 2023 a junio del próximo año. Tienen una duración trimestral, salvo el destinado a mujeres embarazadas que es mensual. Todos contemplan la posibilidad de renovación preferente en el siguiente trimestre/mes a las personas ya inscritas. Por ejemplo, en este mes de octubre cuando han dado comienzo, serán cuatro o cinco clases (depende del turno) al mes. Es decir, dos horas en el agua al mes y 30 minutos a la semana.

El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León se ha puesto en contacto con la FMD que ha confirmado esta medida para lo ha basado en criterios técnicos. El primero, que según algunos padres, el tiempo de 45 minutos les parecía “excesivo”, que los bebés se “quedaban fríos” y muchas veces los ejercicios ya eran repeticiones. “Son opiniones que hemos ido recibiendo en estos últimos años”, apunta. El otro criterio para realizar este cambio se ha basado en la logística. “Según nos expresaron los monitores si reducíamos el tiempo de estar en el agua se podían realizar más cursos, que era una demanda histórica de los padres”, manifiesta Pedro Alonso. Así, expone que el curso pasado fueron 401 los usuarios que participaron en las actividades de natación y ahora se ha conseguido 555. “Así podemos cubrir la demanda”, manifiesta y recuerda que les gustaría dar “gusto” a todos los padres, pero no se puede. El tiempo total para este curso 2023-24 siguen siendo las mismas, 2.250 programadas, pero en este caso distribuidas en más días, pero menos tiempo en el agua. “Hemos rebajado el tiempo, pero hay más plazas y horarios más dispares en otros días, incluso por la noche”, insiste.

Estos cursos se reparten entre las seis piscinas públicas que tiene el Ayuntamiento: Benito Sanz, Henar Alonso Pimentel, Parquesol, Huerta del Rey, Ribera de Castilla y La Victoria.

Sin embargo, la gran reclamación de algunos padres vallisoletanos que participan en esta actividad es que se haya mantenido el precio, aunque los bebés permanezcan menos tiempo en el agua. Para esto, desde la FMD se apoyan en el índice de cobertura, es decir la tasa que el usuario paga respecto al precio real de la actividad municipal. “En el grupo de bebés se cubre un 56% y el índice de cobertura de todos los cursos está por encima del 60%, solo los bebés y las personas mayore están por debajo. En este caso, a los mayores no les hemos querido tocar, pero a los más pequeños sí porque queríamos hacer más grupos y acercarlo al 60%”. Alonso recuerda que hacía muchos años que no se había movido este precio. “Nos gustaría hacer otra cosa, pero no se pueden hacer milagros”, manifiesta y recuerda que al correo de la FMD solo han llegado dos quejas. “Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero no podemos satisfacer las necesidades de todos los usuarios”, zanja.

