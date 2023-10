La asociación Mota de Judíos carga contra Yolanda Díaz por “blanquear” a Hamas: “Vete a tu casa, no tienes moral ni capacidad”

La asociación Mota de Judíos, que se constituyó en la provincia de Burgos hace unos años para mantener y recuperar el legado judío, se encuentra horrorizada con lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina durante los últimos días. Su presidente Lorenzo Rodríguez se muestra consternado e indignado con el “blanqueamiento” que se está haciendo por parte de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y del partido Sumar con las atrocidades que el grupo terrorista Hamas ha perpetrado en la conflictiva zona.

Rodríguez califica lo que está ocurriendo de “atentado criminal” contra el pueblo de Israel, por eso, ratifica su “condena rotunda” contra algo que “no se puede consentir”. Reprocha que se esté “blanqueando” a Hamas por parte de una política a la que invita, muy enfadado, a abandonar su puesto. “Vete a tu casa, no tienes moral ni capacidad para estar ahí. No entiendo que puede tener en esa cabeza que solo la tiene para llevar pelo”, expresa.

El presidente de esta asociación, con sede en el municipio de Castrillo Mota de Judíos, se ha puesto en contacto con muchas personas de Israel, incluida la embajadora en España, para mostrar su apoyo, pero sobre todo para conocer qué está pasando. “Me dicen que es un horror, que el conflicto irá para largo y que lo peor aún está por llegar. Es algo que van a tardar mucho en olvidar”. Rodríguez pone como ejemplo que un hombre israelí que estaba residiendo en Castilla y León ha sido llamado a filas para combatir. Reconoce que ha llorado con las imágenes que se están produciendo: “Los que amamos a Israel, a los israelíes y a los sefardíes nos da vergüenza escuchar lo que estamos escuchando”.

"Estoy indignado como español de escuchar a esta gentuza que son vividores de la política" Lorenzo Rodríguez, presidente de la Asociación Mota de Judíos



No quiere llevar de la mano Palestina con Hamas, en su opinión, “no se puede justificar y blanquear lo que está pasando con el nombre de Palestina”. “Palestina habrá sufrido pero no se puede blanquear a Hamas porque son unos criminales que están degollando a familias y a críos”. Por eso vuelve a mostrar su enfado con Yolanda Díaz. “Ya ha demostrado que es amiga de Hamas, de Venezuela y de todos los terroristas. Estoy indignado como español, y de escuchar a esta gentuza que son vividores de la política. El 80% de los españoles no piensa como ella, por eso me da vergüenza que hable”.

"No se merecen vivir"

Tras años de relativa paz en una de las zonas más conflictivas del mundo, ahora la guerra se ha vuelto a desatar, lo que para Lorenzo Rodríguez, también alcalde del municipio de Mota de Judíos, es un “paso atrás” en las negociaciones. “Nos gusté o no, Israel tendrá su parte de culpa, Palestina tendrá sus razones, pero lo que se ha vivido es inexplicable y no tiene perdón. Es un crimen de guerra que no tiene nombre, son criminales sin sentido”.

Para terminar, y sin poder reprimir sus sentimientos, Rodríguez pone en situación sobre lo ocurrido. “Si mañana en Alemania o en España viene esta gentuza y degüellan a críos en las cunas, el que no condene eso, no es persona. No se merecen estar en ningún gobierno”, zanja, invitando a que se realicen manifestaciones contra ella en la calle.

Asimismo, el alcalde de Castrillo Mota de los Judíos, un pueblo que cambió su nombre para recuperar su pasado judío, anuncia que próximamente se pondrá en marcha la Fundación para difundir las principales actuaciones relacionadas con la cultura sefardí que se haga en el pueblo y en toda Castilla y León.

Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid: "Israel es el foco inicial de toda violencia"

Por su parte este periódico ha intentado ponerse en contacto con la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid pero no ha sido posible. Pero en sus redes sociales dejan bien claro el mensaje: “Israel quiere exterminar a Gaza. Es indecente que la Comunidad internacional, la Unión Europea y el gobierno de España callen”.

Así, exponen que “debe analizarse el contexto y el conjunto de la violencia como elemento detonador de los hechos sucedidos el sábado”. “Cabe señalar al estado colonial y de apartheid de Israel como foco inicial de toda violencia. Esto no es ni un conflicto ni una guerra entre iguales, se trata de una potencia colonial y militar en contra de un pueblo que no cuenta ni siquiera con un ejército pero tiene derecho a protegerse frente a los ataques sistemáticos que vive desde 1948”. En ningún momento se hace mención al grupo de Hamas.

“Israel ha convertido a Gaza en la mayor prisión del mundo desde hace 16 años. La situación en Gaza es insostenible y desalentadora. La ocupación israelí afecta a todas las áreas de la vida de forma grave y preocupante. Es evidente para cualquier observador que la extrema violencia aplicada por Israel sobre la población de Gaza provocaría, tarde o temprano, una respuesta violenta”. Para terminar aseguran que “pase lo que pase en las próximas horas y en los próximos días, la paz pasa por el reconocimiento del derecho de Palestina a ser un pueblo libre y soberano. Defender la paz y los derechos humanos es condenar el colonialismo y movilizarse contra la ocupación israelí”.

