Los Morancos llegan con ganas de "dar caña" a los que mandan: “En Valladolid los pájaros no cantan, estornudan”

César y Jorge. Jorge y César. Tanto monta, monta tanto. Por separado son geniales, unidos son inigualables. Los hermanos Cadaval llegan a Valladolid este sábado 30 de septiembre con ‘Todo por la Matria’, un espectáculo con el que llevan dos años triunfando por toda España. Ya nos avisan de que es un show lleno de luz, aunque en este caso, dependiendo del precio del kilovatio habrá más o menos, mucho humor, actualidad, y nuevas canciones. Y todo ello sin contar con que Omaita es heredera de una inmensa fortuna.

Por el coso de la plaza de toros del paseo Zorrilla pasarán personajes como Isabel Ayuso, José Luis Almeida, Pedro Sánchez, el Rey Emérito, y sí, Luis Rubiales, porque pese a ser un espectáculo veterano, está en constante actualidad. Todo ello bajo la dirección de Lolo Seda. Sus caricaturas de personajes famosos se suman a los que elaboran de su propia cosecha y que les hacen únicos en sus cuatro décadas que llevan sobre los escenarios.

César Cadaval, ‘el bajito’, hace un hueco en su apretada agenda, hay que recordar que ahora también son aspirantes de cocineros en MasterChef Celebrity, para atender a El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Lo hace con su buen humor, su chispa y recordando con gracia a la ciudad del Pisuerga.

Pregunta. ¿Qué espera a los espectadores de Todo Por la Matria?

Respuesta. Pues mira, después de dos años de gira vamos casi a morir en Valladolid. Y lo que les espera es un espectáculo muy divertido y con temas de actualidad. La verdad es que es una gira que ha funcionado muy bien, después de estar mucho tiempo en Barcelona, Madrid o Valencia hemos hecho gira por el resto de España y la gente está muy contenta porque se divierte mucho. Así que llegamos a Valladolid con mucha ilusión.

P.- ¿Qué recuerdos tiene de Valladolid?

R.- A Valladolid he ido a todo un poco. A comer, al fútbol, a los toros, a disfrutar de la ciudad… Tengo varios amigos. Pero siempre recuerdo el campo del Real Valladolid, donde los pájaros no catan, estornudan. Pero sé que se come muy bien y que la gente es muy agradable. Y no solo en la ciudad, en otros lugares del resto de España nos vienen a decir que son de Pucela.

P.- Y el evento se celebra en un lugar de los que a usted le gustan: la Plaza de toros.

R.- Este año parecemos más a El Juli que a Los Morancos, (risas). Ya hemos estado en más plazas y creo que es muy bonito. Tienes gente en el ruedo y en la grada, y nosotros nos sentimos cómodos. Además, con pantallas grandes para seguirlo. Es un espectáculo hecho para teatro y pensamos que aquí también podría funcionar, y la verdad es que va como un tiro.

“La obligación del humorista es dar caña al que manda y denunciar lo que pasa" César Cadaval, Los Morancos

P.- Todo por La Matria lleva dos años de gira, pero está claro que los temas a tratar no son los mismos. Esto va muy rápido y cada día hay nueva polémica.

R.- Claro. Es un espectáculo que siempre tiene algo nuevo. El que lo vio la semana pasada, este sábado en Valladolid tendrá algo nuevo. La verdad es que estamos al día. Por ejemplo, ahora con el tema de Rubiales, pues lo hemos incluido, para darle caña. Además, con mi hermano Jorge en el escenario nunca sabes lo que puede pasar. Improvisa mucho y yo a veces me las veo y me las deseo para seguirle. Nos gusta vivir la actualidad y eso la gente lo valora. Nosotros nos divertimos y eso gusta mucho al público.

P.- Se han especializado en realizar crítica social y política desde el humor. ¿Por qué?

R.- Pues sí. En Todo Por La Matria tocamos todos los temas, desde el cambio climático, el envejecimiento, la seguridad social, la inflación o la política. Y lo mejor es que damos caña a todos. Pues porque creemos que la obligación de los humoristas es la da denunciar a través del humor lo que está pasando, dar caña al que manda. Vivimos del comentario de la calle y le ponemos ese toque de humor.

P.- Pues la gente de la calle está muy cansada.

R.- Nosotros trasmitimos la voz de la calle, pero sin ser hirientes, pero sí críticos. Hablamos de las realidades que sufre el ciudadano. Y la verdad es que ahora nos están poniendo el guion muy fácil en este país, entre políticos y personajes. Nuestra intención es que la gente salga del día a día en las dos horas que dura el espectáculo. De las cosas más bonitas que me han dicho fue una mujer que se me acercó y me dijo: “Nos habéis quitado un montón de horas de depresión”.

P.- El humor de Los Morancos ha cambiado en todo este tiempo. ¿Nota esa evolución?

R.- Sí, una barbaridad. Con la tontería llevamos 43 años en los escenarios. Creo que nos hemos sabido amoldar a los nuevos tiempos. Nos hemos metido en redes sociales con vídeos y somos muy activos, y eso llega a la gente joven. Yo creo que nos vienen a ver hasta tres generaciones.

P.- ¿Ya no hacen chistes que hacían en sus comienzos en los años 80?

R.- Claro. No tiene nada que ver. Todo ha cambiado y el humor también. Hacemos cosas muy de ahora. Por ejemplo, cualquier canción que esté de moda, la hacemos nuestra y eso la gente lo agradece y les llega.

"Hemos sabido amoldar nuestro humor a estos tiempos y vivir del comentario de la calle” César Cadaval, Los Morancos



P.- Pero ¿con el freno de mano puesto porque llega la nueva censura de lo políticamente correcto?

R.- Bueno, el directo es mucho mejor que la televisión donde sí nos controlamos bastante. Aquí en directo, somos directos. Hablamos de todos los temas, pero siempre bajo las directrices del respeto. Está claro que hay que saber evitar temas sensibles que puedan molestar a la gente. En este caso, nos gusta también mucho empaparnos de la ciudad donde vamos y hacer humor con ello.

P.- ¡Vaya agenda que tienen Los Morancos!

R.- Está cargada. (risas). Fíjate que ya estamos preparando el espectáculo del año que viene. Y viene con miga.

P.- Y encima ahora se ha vuelto cocinillas.

R.- Risas. Y eso que yo no sabía hacer ni el huevo frito, pero esta gente te da caña y aprendes. La verdad es que he aprendido muchas cosas, sobre todo a ser ordenado en la cocina. Estoy contento por mi paso por MasterChef, ha estado muy bien.

