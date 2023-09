Denuncian el borrado de un mural en memoria de las víctimas del franquismo en un pueblo de Valladolid

“El mural se pintó el 30 de abril de 2022 en unas jornadas del ‘Abril Republicano de la ronda de Izquierda Unida'. Tenía año y medio y estaba en perfecto estado de conservación. Ayer, por la tarde (por el lunes, 25 de septiembre), a plena luz del día, nos percatamos del borrado del mismo”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Enrique Seoane, concejal de Izquierda Unida en Castronuño.

Seoane fue, hasta el 28 de mayo, cuando se celebraron las elecciones municipales, el alcalde de la localidad vallisoletana. Fue regidor hasta durante ocho años. Sin embargo, los resultados en estos comicios otorgaron 3 concejales al Partido Popular, 3 también a Izquierda Unida y uno al PSOE. Ahora mismo gobierna el “popular” Ignacio Vázquez, con el “beneplácito” de los socialistas.

Desde Izquierda Unida han denunciado el borrado del mural para “restituir la memoria de los republicanos represaliados y asesinados por el fascismo y recordaba como en 1985 nacimos para ser felices y libres”.

Se trataba de una obra de Manuel Sierra. La realizó en una jornada memorialista participativa organizada por la Red de Memoria de Izquierda Unida de Valladolid. El mural se hallaba en una pared propiedad del Ayuntamiento y estaba costeado por Izquierda Unida. Desde este partido aseguran que “contaba con todos los permisos pertinentes para ser realizado y trataba de dignificar y honrar la memoria de las víctimas del mayor genocidio que ha conocido este país” en lo que valoran como un “gesto necesario para avanzar en los valores democráticos y en justicia social”.

Imagen del mural

“Los vecinos veían perplejos que el teniente de alcalde, con otras dos vecinas vinculadas al PP, estaban pintando de blanco la pared. Nos parece de una ignorancia extrema el no entender la importancia y el valor que tiene contar con una obra del calado de Manuel Sierra, que tiene obras por toda España y Europa y que está cotizadísimo en todo el continente. Que tengamos algo de tanto valor… no se me ocurre otra cosa que la ignorancia. Ni tan siquiera maldad”, añade Seoane.

Nuestro entrevistado añade que “sabemos que la pintura utilizada es del Ayuntamiento” pero “no sabemos si lo han hecho como Ayuntamiento o de forma personal” y añade que los autores “incurren en varios delitos”.

“Delitos que vulneran la Ley de Memoria Democrática. Cometen delito de odio porque el borrado de un mural que trata de dignificar a las víctimas del genocidio franquismo supone situarse del lado de quienes cometieron esos crímenes contra la humanidad”, afirma el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Castronuño.

Seoane añade que desde su formación entienden que se incurre en otros dos delitos más como son “el de atentado contra un bien de patrimonio público” porque “el mural una vez hecho pasa a ser un bien del municipio” y “otro delito contra la propiedad intelectual” ya que el artista contaba con todos los permisos pertinentes para realizar la obra en dicha pared y “con alevosía se ha borrado”.

El mural borrado

“No han contado con nadie para hacer este borrado y menos con el artista. Cuando un artista de este calado hace un mural de esta calidad, tiene unos derechos. Para borrarlo, al menos deberían haberle llamado”, añade el exregidor de Castronuño.

Desde Izquierda Unida aseguran que han puesto los hechos en conocimiento de sus servicios jurídicos para estudiar emprender acciones legales contra las personas que han borrado dicho mural. “Vamos a depurar responsabilidades para saber si han sido estas tres personas a título particular o de quién ha sido esta acción”.

Desde la formación y desde la Red de Memoria de IU Valladolid han condenado “esta falta de respeto hacia las víctimas del franquismo y hacia todos los demócratas” y han considerado esta acción como un “grave atentado contra el patrimonio municipal” y “la propiedad intelectual”.

El actual alcalde del PP de Castronuño, Ignacio Vázquez, ha decidido no hacer declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

