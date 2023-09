Los Guardias Civiles de Valladolid estallan contra Ternera: “Jamás tuviste huevos para venir a por nosotros de frente”

Josu Ternera en el documental 'No me llame ternera', de Jordi Évole y Màrius Sánchez

Han dolido y mucho, como es lógico, a los guardias civiles de Valladolid, las palabras que el etarra Josu Ternera ha realizado en el documental. Entrevista 'No me llame Ternera' de Jordi Évole y que se ha podido ver este viernes en la inauguración de la sección Made in Spain del Festival de San Sebastián. Sin empatía, sin taco y casi sin corazón, el vasco asegura durante su emisión. “Los guardias civiles que murieron ya sabían cuál era su función. ¿No decían todo por la patria?”

Unas palabras que han caído como un jarro de agua fría entre todo el colectivo. Y en Valladolid, no han dudado en responderle. “Jamás tuviste huevos para venir a por nosotros de frente, cara a cara. Ahora te vuelves a esconder, esta vez tras los medios”, aseguran en su cuenta de X (antes Twitter) AUGC Valladolid, es decir, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que además le dejan un recado: “Cuando te atrevas, aquí nos tienes, HDP”.

De esta manera, José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu 'Ternera', exdirigente de ETA y al que Jordi Évole le ha dado publicidad y voz en la entrevista, ha herido muchos sentimientos de los guardias civiles, entre ellos los de Valladolid. Incluso el sindicato nacional también ha opinado: “Miserable. Desde AUGC no vamos a apoyar el blanqueo sobre ti ni a ETA en su conjunto. Fuiste uno de los dirigentes más sanguinarios de la banda por ello te enfrentas en España a una petición de 2.354 años de cárcel. Debes ser juzgado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en diciembre de 1987, que causó 11 muertes, cinco de ellos menores de edad y 36 heridos”.

Una entrevista muy criticada y que ha sido tachada de “blanqueamiento” por muchos sectores.

