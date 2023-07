El PSOE pide a Carnero que "no se empecine" en sostener proyectos "imposibles" para Valladolid como la obra del estadio José Zorrilla

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al gobierno municipal que dé el visto bueno a las actuaciones aprobadas por la anterior corporación con el objetivo de "ampliar, conectar y mejorar la red de carriles bici de la ciudad, garantizando la ejecución de todos los carriles bici proyectados durante su mandato y financiados con Fondos Europeos".

"Valladolid debe seguir avanzando en movilidad sostenible con la bicicleta como uno de los medios para desplazarse en la ciudad", afirman. En este sentido, han valorado de forma positiva la aprobación en la Junta de Gobierno celebrada este lunes la obra de la nueva acera y carril bici en la calle Arca Real. Un tramo comprendido entre la Avenida de Zamora y la calle Bronce que tiene un presupuesto de licitación de 1,01 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

Un proyecto terminado por parte del anterior gobierno municipal, presidido por Óscar Puente, que logró financiarse con Fondos Europeos. Los proyectos previstos y financiados son: Calle Arca Real- nueva acera y carril bici, en el tramo comprendido entre Avenida de Zamora y calle Bronce; Polígono de San Cristóbal -calle Aluminio y calle Pirita-; Paseo Juan Carlos I -tramo entre calle General Shelly y avenida de Soria. Tramo entre calle Faisán y calle Puente la Reina (Los Santos Pilarica); Calle Mieses; Conexión con La Overuela- desde la Ronda Norte; Parquesol, segunda fase para conectar con Avenida de Salamanca.

Puente ha recordado que debe continuar la "continuidad" en la movilidad sostenible y las infraestructuras ciclistas. "No queremos dejar pasar la ocasión de seguir llamando la atención sobre la necesidad de mantener el carril de Isabel La Católica", reclamaba Puente. Del mismo modo, hablaba de que las políticas de movilidad se deben realizar "en conjunto" y que es esencial "mantener los que son críticos" puesto que, no sólo sirven para el ocio, "sino para ir a trabajar o estudiar".

El socialista ha puesto en valor que se haya aprobado este lunes el contrato de servicio a domicilio de los años 2023 a 2026. Otro de los proyectos que el grupo municipal anterior dejó para firmar fue el Aprendizaje a lo largo de la vida y que Carnero ha decidido "seguir con el proceso".

No todo han sido palabras positivas, también ha querido lanzar una reflexión: "Vemos como en aquellos asuntos que el actual alcalde no hizo batalla de caballo, les está dando continuidad. Comprobamos con desazón que aquellas cuestiones en las que se empecinó están paralizadas como la integración ferroviaria o el estadio de futbol. Una semana más no se pone en marcha la firma del convenio con el Real Valladolid".

Asegura que hay carriles bici de nuevo desarrollo donde no se hizo hincapié y "siguen adelante". Y, sin embargo, aquello en lo que hicieron caballo de batalla "están tratando de dar marcha atrás". Por todo ello, llaman a la "reflexión" y piden que "no se empecine en sostener cuestiones que sabe que son imposibles porque hacen retroceder a la ciudad".

Uno de los temas en los que más ha incidido ha sido el proyecto de ciudad deportiva con una inversión cerca de 9 millones. Una cifra a la que habría que añadir el dinero para convertir el recinto ferial en aparcamientos, el coste de la dársena de autobuses y un nuevo recinto para la feria gastronómica de casas regionales.

"Debe pensar que el Ayuntamiento no puede permitirse el lujo de afrontar el coste de la reforma del estadio a corto plazo, es inviable. Todavía menos si dice que la situación financiera no es buena. Sí lo es, pero no da para reformar el estadio. Debería aprobar lo que ya estaba previsto, aunque para él eso supondría claudicar. Parece ser que se prefiere huir hacia adelante, y no decir que lo dejan porque no se puede firmar", lamenta Puente.

Un proyecto en el que han "trabajado durante cuatro años". El socialista asegura que el interior del estadio está "bastante mejorado", pero los accesos "siguen siendo muy malos". Afirma que necesita una "intervención ya" dado que el pavimento está "dañado" y hay "problemas de accesibilidad". En este sentido, no entiende que haya alguna razón para "posponer algo evidente". "Si se tiene que bajar del burro, que se baje. A veces se dicen cosas que no se pueden cumplir, tiene que imperar el sentido común", matiza.

