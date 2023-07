Una comunidad de vecinos de Valladolid tendrá que pagar 12.000 euros a un cartero que sufrió lesiones al tropezar con un escalón del portal

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia qie condena a una comunidad de propietarios a pagar 12.155,20 euros a un cartero por las lesiones que sufrió en una pierna al tropezar con un escalón del portal al salir del edificio.

Una caída que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2018 cuando el empleado de Correos entró al edificio de la comunidad a entregar un envío y tropezó con "una especie de escalón o reborde de la puerta" que le derivó en una "importante herida en una de sus piernas". Así están reflejados los hechos en la sentencia consultada por El Español- Noticias de Castilla y León.

Esta suma corresponde con dos días de perjuicio personal grave y 107 de perjuicio personal moderado, más cinco puntos por secuelas consistentes en perjuicio estético ligero. Ante este hecho, la comunidad de vecinos interpuso un recurso de apelación que, finalmente, ha sido desestimado por la Audiencia Nacional.

La juzgadora considera acreditada la caída sufrida por el actor en las circunstancias puesto que, afirman, la caída fue una negligencia de la Comunidad de Propietarios al "no suprimir ni señalizar debidamente el escalón o reborde ubicado en la parte inferior de la puerta de entrada al edificio". Esto provocó que la persona, al no conocer el inmueble, "no pudiera apercibirse de su existencia y tropezarse cayendo al suelo y sufriendo un fuerte impacto en la pierna".

El testimonio de los policías que se personaron en el lugar pone de manifiesto que, como consecuencia de la caída, presentaba una herida en la pierna de "considerables dimensiones y muy mal aspecto". Por ello, tuvo que ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas para su curación, con un seguimiento por parte de los facultativos no dándole el alta laboral hasta el 22 de febrero de 2019.

Por todo lo anterior, han desestimado el recurso de apelación interpuesto por la comunidad de propietarios frente a la sentencia dictada el 25 de julio de 2022 por el Juzgado de Primera Instancia Nº15 de Valladolid.

