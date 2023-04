Un equipo de campeonas al que el baloncesto le debía una por culpa de un brote de Covid: "Estas chicas se merecían este título"

A veces el destino es caprichoso y difícil de entender. Da una de cal primero y luego, de vez en cuando, otra de arena. Eso es lo que le ha ocurrido al equipo cadete femenino del Club Baloncesto Ponce Valladolid, que se ha proclamado campeón de Castilla y León este fin de semana después de ganar la Final Four en modelo liguilla. "Estas chicas se merecían este título", afirma con rotundidad el primer entrenador del equipo a este periódico.

Y es que hace dos años, cuando esta promoción era infantil de segundo año, un brote de Covid les privó de disputar la Final Four después de no perder ni un solo partido en toda la liga regular. "Injustamente no nos dejaron aplazarla", señala el entrenador del equipo, Alberto Lorenzo Martínez, a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Alberto, que nunca antes había vivido esta experiencia como primer entrenador (sí como ayudante), lleva a cargo de esta promoción desde hace "cuatro años", lo que hace de este triunfo algo "más especial". "El baloncesto nos debía una", reitera el flamante campeón de cadete femenino en Castilla y León.

Las chicas del equipo cadete del Club Baloncesto Ponce Valladolid tras ganar el campeonato de Castilla y León @FBCyL Instagram

Perfumerías Avenida de Salamanca, San Isidro de Valladolid y Baloncesto Femenino León han sido los rivales a los que han tenido que superar en el campeonato que se ha llevado a cabo desde el viernes hasta ayer domingo en el polideportivo municipal Latorre de la ciudad leonesa.

Toda la competición se ha ido desarrollando con excesiva igualdad, ya que las vallisoletanas lograron ganar al Perfumerías Avenida pero cayeron derrotadas con sus paisanas del San Isidro, algo que, según reconoce el míster, hizo que se hundieran "un poco".

Pero tampoco evitó que supieran que 24 horas después se lo iban a jugar contra el Baloncesto Femenino León, que llegaba al partido definitivo con un margen de dos victorias y cero derrotas. "Hicimos un partido completo", explica el mister, al mismo tiempo que reconocer estar "supercontento" porque "no ha podido ser más emocionante".

Aunque los "nervios" eran patentes, no solo en la Final Four, sino que durante todo el año, esto no ha privado a estas chicas vallisoletanas de hacerse con el campeonato, después de sufrir un fuerte mazazo dos años antes cuando un agente externo les apeó de poder haber conseguido dicha gesta mucho antes.

Este campeonato les abre ahora las puertas del Campeonato de España, que se celebrará del 14 al 20 de mayo, aunque Alberto Lorenzo reconocer que hay que "tener un poco de suerte" a la hora del sorteo de grupos, ya que "son muy duros".

Aún consciente de esa dificultad, el técnico del Club Baloncesto Ponce Valladolid se muestra seguro de que van a hacer "muy buen papel". "Competir vamos a competir", afirma muy rotundamente.

Pocas semanas de preparación pero que servirán para tratar de traer a la ciudad del Pisuerga el que sería el cuarto título nacional del Club Baloncesto Ponce Valladolid y el primero de esta generación. "Nunca hay que rendirse y hay que luchar pase lo que pase", sentencia Alberto Lorenzo Martínez.

