Arroyo de la Encomienda pide contar con bachillerato en su instituto

“El pasado vienes me he reunido con representantes de las AMPAS y de la Plataforma Bachillerato Para Arroyo. Desde el Ayuntamiento creemos que es una petición justa de las familias de arroyo y nos hemos comprometido con ellos para impulsar las medidas necesarias hasta conseguir el bachillerato para el municipio”, ha asegurado el alcalde de la localidad vallisoletana, Sarbelio Fernández, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo después de esa reunión con la plataforma ‘Bachillerato para Arroyo’. Se ha comprometido a impulsar una batería de medidas para conseguir que la Junta de Castilla y León implante el bachillerato con el fin de que cada año, más de cien menores se vean obligados a salir del municipio para continuar con sus estudios, como ha ocurrido con la primera promoción del IESO Arroyo de la Encomienda en este curso.

Los padres de Arroyo continúan sumando apoyos en la lucha para implantar estos estudios en el municipio. El pleno municipal ha aprobado varias mociones exigiendo la ampliación a la etapa de bachillerato en nuestro instituto ahora solo tiene secundaria.

“La consejería no ha dado respuesta. La consejera no nos ha atendido. En las reuniones con el director general nos han dicho que no es un asunto que estén valorando”, ha asegurado el alcalde del municipio en declaraciones a este periódico.

Los padres han tildado de “discriminación” la posición de la Junta con los jóvenes de Arroyo y ha puesto de ejemplo a Laguna de Duero, municipio también del alfoz vallisoletano que pese a contar con un número similar de habitantes tiene dos institutos con bachillerato.

