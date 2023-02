“Es una pena que tengamos que denunciar para que se nos oiga”: la polémica por 180 euros al mes en el Hospital Clínico

Noticias relacionadas Una denuncia por 180 euros al mes

El sindicato UGT presentaba el pasado jueves, 12 de enero, una denuncia contra la Empresa de Seguridad Eulen. Pasa por ser la proveedora del Servicio de Vigilancia del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Una demanda que se realizaba, como comunicaba el sindicato en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León por “incumplir las condiciones recogidas en el pliego del concurso por el que le fue adjudicado el servicio”.

Informaban de que los trabajadores que estaban asignados al servicio de seguridad del centro hospitalario que tienen categoría de Vigilantes de Seguridad “vienen percibiendo un plus de complemento de puesto de trabajo de 45,84 euros al mes en sus nóminas”, como refleja el pliego del concurso. Sin embargo, y este es el objeto de la denuncia que presentaba UGT ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, añadía que se viene observando que los trabajadores que se incorporan al servicio “no estaban percibiendo dicho plus”.

Gregorio Martín Salazar, secretario del sector de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Valladolid aseguraba que eran cuatro los trabajadores que no estaban percibiendo este plus. “Viene sucediendo desde hace tiempo, indicaba”. Una denuncia que, por tanto, se podía tasar en 180 euros al mes. Los 45,84 euros de plus por cabeza, y las cuatro cabezas, las de estos trabajadores.

En la mañana de hoy el sindicato ha informado de que la inspección de trabajo “ha dado la razón a UGT en su denuncia a Eulen por impagos del plus de complemento de puesto de trabajo a los vigilantes del Hospital Clínico Universitario de Valladolid”.

Así lo ha confirmado Gregorio Martín Salazar en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que ha añadido, además que “se están pagando los pluses y se han pagado los retrasos a la gente que estaba sin cobrarlo”, afirma, para continuar con un “se han puesto al día con los empleados que actualmente trabajan en el servicio”.

“Es una pena que tengamos que denunciar para que se nos oiga con empresas que, en teoría, son serías. Que la administración pague el dinero y no se traslade a los trabajadores deja mucho que desear”, ha finalizado el secretario del sector de Seguridad Privada de UGT en Valladolid.

