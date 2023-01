Una denuncia por 180 euros al mes

El sindicato UGT ha presentado este jueves, 12 de enero, una denuncia contra la Empresa de seguridad Eulen. Esta compañía es la proveedora del Servicio de Vigilancia del Hospital Clínico Universitario que se ubica en Valladolid. La demanda se realiza, como ha comunicado el sindicato en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, por “incumplir las condiciones recogidas en el pliego del concurso por el que le fue adjudicado el servicio”.

Las mismas fuentes aseguran a este periódico que los trabajadores asignados al servicio de seguridad del centro hospitalario que tienen categoría de Vigilantes de Seguridad “vienen percibiendo un plus de complemento de puesto de trabajo de 45,84 euros al mes en sus nóminas”, como se refleja en el pliego del concurso.

Sin embargo, y este es el objeto de la denuncia que ha presentado UGT ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid añade que se viene observando que los trabajadores que se incorporan al servicio “no están percibiendo dicho plus”.

“Esta mañana hemos tenido un SERLA con ellos”, asegura Martín Salazar, en declaraciones a este periódico. Un SERLA que, añade, “sigue funcionando gracias al esfuerzo de CEOE, COCOO y UGT”. En la misma, interpelado el gerente de Eulen por el delegado del sindicato, asegura esta misma fuente: “ha contestado que lo denunciáramos”. A raíz de esta contestación han decidido hacerlo.

En estos momentos, según los datos del sindicato, son cuatro los trabajadores que no están percibiendo este plus de complemento. “Esto es algo que viene sucediendo desde hace tiempo. Son personas con contratos precarios que tienen miedo a reclamarlo y por eso lo hacemos nosotros”.

Haciendo una sencilla regla de tres, o más bien de dos, UGT denuncia a Eulen por una cantidad que supera levemente los 180 euros. 45,84 euros de complemento por los cuatro empleados que según el sindicato no están recibiendo esta cuantía económica.

Gregorio Martín Salazar, que es el secretario del sector de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Valladolid, informa además que “ese plus de complemento lo está abonando el Hospital Clínico a Eulen” pero “no está llegando a las nóminas de los trabajadores de nueva incorporación al servicio, que no a la empresa”.

“Es lamentable”, asegura Salazar, que empresas que “incumplen reiteradamente con las cláusulas de los pliegos de los concursos de licitación continúen optando a ellos”. Desde UGT afirman que “seguiremos denunciando todas las irregularidades que afecten a los trabajadores”.

“Si esta mañana la empresa nos hubiera dicho que no tenía conocimiento o que iban a estudiar el caso no habríamos planteado la denuncia, pero ante su actitud lo hemos hecho. Cobran esta cuantía como empresa y no se lo están dando a los trabajadores”, finaliza Gregorio Martín Salazar.

