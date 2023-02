Una oleada de robos azota a la provincia de Valladolid: “No sé cómo sacan una caja fuerte de esas dimensiones a la calle”

La Guardia Civil de Valladolid ha confirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, tres robos frustrados en sucursales bancarias de Rueda, Cigales y Alaejos y uno en Aldeamayor de San Martín en el que los amigos de lo ajeno consiguieron llevarse, ni más ni menos, que 21.000 euros tras entrar por la fuerza en el lugar.

La Benemérita ha confirmado que estos robos, o intentos, se han producido en los últimos días, entre el pasado sábado y este martes. También que investigan lo ocurrido pero que, hasta el momento, no hay detenidos por unos actos que están metiendo el miedo en el cuerpo a los vecinos de estos pueblos de la provincia vallisoletana.

Un robo de 21.000 euros

En Aldeamayor de San Martín los ladrones se llevaron, ni más ni menos, que 21.000 euros de la nueva sucursal bancaria que Eurocaja Rural tiene en la calle Larga, 6, de la localidad pucelana. Fue en la madrugada del sábado al domingo, como nos explica el alcalde de Aldeamayor, Fernando de la Cal.

“Golpearon a la puerta y entraron a la sucursal para llevarse la caja. Es una gran faena que nos ocurra esto cuando el banco llevaba apenas un mes abierto”, añade triste el primer edil de la localidad pucelana.

Se interpuso la correspondiente denuncia y la Guardia Civil que continúa investigando para dar con los responsables de este golpe. Eso sí, la sucursal de Eurocaja Rural ya funcionaba este lunes de forma habitual.

Tres intentos frustrados

“Han entrado. Han destrozado. No sé cómo consiguen sacar a la calle una caja de esas dimensiones con lo que tiene que pesar eso. Al principio pensaba que se habían llevado el cajero, pero no, se han llevado la caja fuerte de dentro. No se han llevado nada pero hay grandes daños materiales”, asegura la alcaldesa de Rueda, Dolores Mayo en declaraciones a este periódico.

En Rueda el intento de robo se produjo en la madrugada del lunes al martes en la entidad bancaria que Cajamar tiene en la avenida principal del municipio pucelano. El banco ha denunciado ante la Guardia Civil los hechos.

“Sacaron la caja fuerte del banco. No es agradable. Se ha demostrado que cualquier persona que pase les tira para atrás. Salieron corriendo en su coche al ver a un vecino”, añade la alcaldesa de la localidad vallisoletana.

En Cigales, el intento de robo en la sucursal bancaria de Cajamar de la localidad vallisoletana se produjo del domingo al lunes. En la calle Laguna. “No se llevaron nada y ocasionaron daños en la sede de la entidad bancaria, sobre todo en la puerta para entrar”, como ha informado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León José Ignacio Fernández, alcalde de la localidad pucelana.

“No se le ha dado mucha trascendencia. Necesitamos más seguridad. La gente está un poco harta ya en los pueblos de que se nos tenga olvidados. Necesitamos más efectivos para evitar estos actos”, añade el alcalde de Cigales.

En Alaejos también se produjo otro intento de robo en otra administración bancaria, como confirma la Benemérita, pero los ladrones tampoco consiguieron llevarse nada.

