Valladolid hace realidad 30 proyectos con 41,6 millones de Europa: "Es el resultado de una buena gestión"

Este diciembre 2022 se cumplen dos años desde la entrada de los fondos europeos, que permitirá a municipios, comunidades y países hacer realidad diferentes proyectos que cumplan con las bases que regulan los mismos. Precisamente, el Ayuntamiento de Valladolid, presidido por el alcalde, Óscar Puente, acompañado de todo el equipo de Gobierno, ha hecho balance de la llegada de los fondos, que en el caso de la ciudad son "resultado de una buena gestión", tal y como ha subrayado el regidor. La ciudad del Pisuerga gestiona ya 65 millones para proyectos financiados a través del Plan de Recuperación. De ellos, 41.623.312 euros vienen con cargo a la Unión Europea. Los 23.379.885 restantes corren a cargo del Consistorio. Concretamente, esta cofinanciación permitirá hacer realidad hasta 30 proyectos, de los que 29 ya han sido aprobados de forma definitiva y uno se encuentra en estado provisional.

Por otro lado, en estos momentos hay otros 13 proyectos pendientes de resolución, que implicaría la llegada de 33,4 millones de euros más. Asimismo, el alcalde de Valladolid ha explicado que también ha habido seis que "no han tenido concesión". "Cinco de ellos son muy pequeños. Uno de ellos sí era importante", ha matizado, aunque ha responsabilizado en parte a la Junta, intermediaria en el proceso, de que no se haya dado el visto bueno.

Puente ha explicado que los fondos son "difíciles de gestionar, exigen muchísimos trámites y necesitamos una administración muy bien preparada". En este sentido, no ha querido desaprovechar la ocasión y ha querido hacer una pequeña reclamación, y es que el regidor ha instado a las administraciones superiores a que de aquí al futuro la gestión de los mismos sea "más sencilla y que no sean tan elevadas las exigencias de cofinanciación porque cierra las puertas a ayuntamientos que no gozan de una situación tan saneada como la nuestra".

No obstante, Puente también ha guardado una parte de sus palabras para agradecer a los profesionales del Ayuntamiento de Valladolid "su disposición". "Estamos gestionando los fondos exclusivamente con nuestro personal", ha apostillado, al tiempo que ha destacado el "sobresfuerzo que están realizando para acceder a estos fondos". Precisamente, el regidor ha puntualizado que desde la constitución del comité técnico a finales de 2020, se han llevado a cabo 80 reuniones, lo que se traduce en que cada concentración ha supuesto "la captación de 500.000 euros para la ciudad". "Es una manera numérica de valorar el trabajo", ha añadido Óscar Puente.

Por áreas, la de Movilidad y Espacio Urbano es la que más captación de fondo aglutina, alcanzando más de 28 millones para nueve proyectos. La sigue la de Cultura y Turismo, que con tres proyectos ha conseguido una financiación de 12,2 millones de euros. Completa el podio Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la que se le otorgarán 12,1 millones de euros para cinco proyectos.

Mismo número de iniciativas tiene Planificación y Recursos Humanos, que tendrá recibirá una partida presupuestaria de 1,4 millones de euros. El Área de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria tendrá casi 1,2 millones para tres proyectos, mientras que Planeamiento Urbanístico y Vivienda llevará a cabo dos proyectos por valor de 5,4 millones de euros. En última instancia, Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio ha conseguido 3,3 millones para dos proyectos y, por último, Salud Pública y Seguridad Ciudadana un total de 964.305 euros. "De todo lo anterior expuesto se desprende que el equipo de Gobierno ha hecho los deberes", ha insistido el alcalde de Valladolid.

Además, Puente también ha asegurado que si se han recibido todos estos fondos es porque la administración competente "ha entendido que estamos en disposición de cumplir con los plazos". En esta línea, ha explicado que algunos ya están en ejecución e, incluso, finalizando, como es el caso de los ascensores de Parquesol. También ha hecho referencia al Centro del Vino, que es un proyecto que "puede extenderse hasta 2026".

También se espera que otros tantos sean financiados a través de estos fondos, entre los que ha hecho referencia a la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, que es "clave para Valladolid". También ha señalado que están negociando con la Junta otros proyectos de viviendas, "en concreto la rehabilitación de viviendas en 29 de octubre o el barrio de Las Viudas". "Estamos en disposición de ceder parcelas al Ejecutivo Autonómico para que construyan vivienda de alquiler o joven", ha matizado el regidor vallisoletano.

La relación de proyectos concedidos y la cuantía de subvención aportada por los fondos europeos puede ser consultada a continuación:

Relación de proyectos subvencionados con fondos europeos en Valladolid.

