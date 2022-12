Un popular mercado londinense llega a Vallsur

El popular mercado londinense de Portobello está en Vallsur. Los puestos, decoración y tiendas del popular barrio de Notting Hill se trasladan al centro comercial para acercar el espíritu navideño hasta el 23 de diciembre.

Durante estos diez días tendrá alguna de las marcas más reconocidas del momento con una gran variedad de artículos y exclusivas creaciones en distintos puestos y stands. Además, habrá firmas de complementos como Acus Complementos, Lady Drama, Pablo y Mayaya Sombreros, Carrighan Sunglasses o Woonder Jewerly. Además de marcas de moda y estilo de vida como Lucía Be o My Wander. Y, no solo eso, sino que se podrán encontrar detalles florales de la mano de Concari Flores, así como complementos para el hogar de Nuria Caamaño y moda para bebés con Baby Bloom.

El centro comercial estará decorado para crear una atmósfera de lo más auténtica y teletransportar a los visitantes a las calles londinenses. Estará la típica cabina de teléfono, que se convertirá en un probador. Además, habrá distintos photocalls con elementos de la ciudad: el Big Ben, una garita de cambio de guardia, la parada de metro o fotografiarse en los lugares más emblemáticos.

Asimismo, el sábado 17 de diciembre, varios artistas callejeros amenizarán la tarde con música. Abre Aníbal, Rocrío Torío, Javi Franquelo y Cierra Cover Club, serán los encargados de poner la voz y música. Para completar las actividades del 20 al 22 de diciembre la ilustradora Patricia Bolaños estará realizando sus diseños para regalárselos a los clientes.

Papá Noel y los Reyes Magos

Para completar esta programación de actividades navideñas, Vallsur recibirá la visita de Papá Noel del 16 al 23 de diciembre y los Reyes Magos del 27 al 4 de enero. Se encargarán de recoger las cartas de los más pequeños y hablar con ellos para ver qué tal se han portado.

Para finalizar con las actividades, hasta el 24 de diciembre estará disponible un Calendario de Adviento en la aplicación del centro comercial. Cada casilla que se abra, tendrá premio. Estará durante los días 28 al 30 de noviembre. Y no solo eso, sino que los más 'gamers' podrán disfrutar de los nuevos juegos de Nintendo Switch.

Sigue los temas que te interesan