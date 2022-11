El Ayuntamiento de Valladolid alza la voz por el 25N: "La violencia machista sigue ahí y debemos combatirla con fuerza"

El Ayuntamiento de Valladolid celebra el Día de la Violencia contra las Mujeres en este 25 de noviembre. El alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha manifestado su “compromiso” con este hecho y ha agradecido a “quienes dais visibilidad a la lucha contra la violencia de género”.

Recordando cómo comenzó este día y haciendo un repaso por todas aquellas mujeres que han perdido la vida en estos años, ha asegurado que este día “clama contra la violencia de género.

En este sentido, Puente ha manifestado que 1.171 personas han perdido la vida a causa de la violencia machista desde 2003. En este 2022, dos menores han sido asesinados y 38 han perdido a sus madres a manos de esos “depravados machistas”. Por otro lado, ha recordado la importancia del uso del 016, un teléfono que no deja rastro y que el pasado mes de octubre recibió 7.947 llamadas.

Por todo ello, el lema de este año es ‘La Violencia Machista Sigue Ahí’ y “debemos seguir combatiéndola con todas nuestras fuerzas”. El Ayuntamiento suma su voz a la “mayoría de la sociedad” que “reclama el fin de la violencia machista” y tienen claro que el objetivo es “pelear cada día del año para que las mujeres vivan libres y sin miedo”, lejos de los "debates partidarios de corto rédito electoral".

"Ni una menos, nunca más"

El acto ha estado inundado por el recuerdo de aquellas que han perdido la vida en estos años. En él también ha estado Rosa María Gil, la tía de Teresa Llamazares, la joven vallisoletana que fue asesinada en Bruselas a manos de su expareja. Ha recordado que su sobrina “no es solo un número” aunque “no se la compute” por haber sido asesinada fuera de España.

Lamenta que no solo pierde la vida esa persona, sino que también lo hacen “padres, amigos y familiares” puesto que deja “un vacío que no se vuelve a llenar”. Gil ha recordado que esta joven de 23 años vivía con “alegría y entusiasmo”, compartiendo su vida con “quienes la querían”, una vida que “ha sido arrebatada porque su asesino no ha respetado su libertad, su decisión ni su vida, lo más preciado”.

Afirma que hace años defiende la violencia de género, pero ahora le ha tocado estar “en el otro lado”. De esto, lamenta que "ha sacado una dolorosa lección de vida” pero no es “pesimista” pensando en que “no se va a parar nunca”. Su mensaje es alto y claro: “Ayudemos a todas a salir del circulo de la violencia. Ni una menos, nunca más”.

Lectura de manifiesto

El Grupo Socialista, Popular, Ciudadanos y Valladolid Toma la Palabra también han participado en este acto, excepto Vox. Ellos han “sumado sus voces a las que claman por un futuro en igualdad y libre de violencia”. Lamentan las “pérdidas inasumibles” que continúa habiendo en una sociedad “avanzada y moderna”. Unos hechos que “atentan contra los derechos humanos” y que se deben “intensificar esfuerzos para combatir el machismo”.

A mayores, han querido recordar a los menores que sufren las pérdidas de sus madres, una “violencia que se extiende a ellos” y recuerdan que ellas quieren “ser simplemente libres”. Los gobiernos locales han invitado a las entidades locales a “unirse” a esta declaración y recuerdan la “necesidad de avanzar en su desarrollo”. Finalmente, han impulsado “el debate social para que lo público deje de ser privado” y terminaban con un “reivindicativo 25N”.

En este Día de la Violencia contra las Mujeres también ha participado Ana María Carrascosa, una vallisoletana que ejerce como magistrada en el juzgado nº 2. En su reivindicativo alegato ha recordado que la “igualdad real entre el hombre y la mujer sigue siendo una cuestión pendiente”. Recuerda que “durante siglos se les negó la capacidad de pensar” y asegura que este cambio es “fruto de la evolución de hombres y mujeres”. Por otro lado, garantiza que “estamos avanzando” pero que es necesario un “previo debate en el que se escuchen todas las opiniones sobre esta lacra social”. Por último, recordaba que esta lucha es una obligación de “quienes somos y estamos comprometidos en igualdad”.

