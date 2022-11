Valladolid sigue disfrutando del sabor de los mejores pinchos

Valladolid sigue disfrutando de la gastronomia. La Cúpula del Milenio celebra hoy la segunda y tercera sesión del XVIII Concurso Nacional de Tapas en el que compiten 45 cocineros de toda España.

Ayer pudo exhibir sus mejores productos Palmira Soler, del restaurante 5 Gustos y hoy es el turno de Laura Dimauro de Los Zagales y Patxi Xabier Irisarri de La Viña de Patxi y Jiale Pan del Jiapan.

Mañana, miércoles 16 de noviembre, será el turno del VI Campeonato Mundial de la Tapa en la que participan 16 cocineros de países de todo el mundo, entre ellos están: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, México, Ecuador, Singapur, Panamá, Emiratos Árabes, Singapur, la India, Egipto, Reino Unido, Malta, Eslovenia y Portugal. Y, como no podía faltar, estará representando a España, el vallisoletano Alejandro San José de Habanero Taquería, quien se hizo con el premio del Concurso Nacional de Tapas 2021.

Los galardonados se conocerán en la gala de clausura de mañana a las 19:30 horas. Y dentro del jurado estará el presidente Francis Paniego con la restauradora vallisoletana María José San Román, que tiene dos soles Repsol. Además de la propietaria de La Casa del Pregonero de Chinchón, Miriam Hernández, y el chef Juan Pozuelo. Por otra parte, también estarán valorando las creaciones culinarias la chef Sacha Hormaechea, el periodista Jonatan Armengol y Rafael García Santos de Lo Mejor de la Gastronomía. También los acompañarán Iván Sanz de la bodega Dehesa de los Canónigos, la periodista Loles Silva y Marti Buckley, colaboradora de The New York Times, The Guardian y Food & Wine.

Por otra parte, en este martes 8 de noviembre arranca el Festival Internacional de la Tapa en la que se podrán crear todas las elaboraciones que se presentan al Concurso Nacional y al Campeonato Mundial, comprendido por los 45 establecimientos hosteleros de la ciudad. Asimismo, los días 12 y 13 de noviembre también se podrán saborear las delicias de las tapas ganadoras junto con dos bebidas por 15 euros. Los tickets se pueden adquirir en las Oficinas de Turismo.

