Se busca a los dueños de un gato con chip de Suiza perdido en Arroyo de la Encomienda

Un gato con número de chip de Suiza ha sido localizado en Sotoverde (Arroyo de la Encomienda). Pese a tener chip, no ha sido posible localizar al propietario, tal como ha informado la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid a través de su cuenta de Twitter.

Por ello, se pide ayuda a los ciudadanos para que si alguien lo reconoce, se ponga en contacto con la propia Policía Municipal o por Facebook.

También es posible escribir un mensaje privado a #PeludosPerdidosEncontradosValladolid en el caso de que alguien identifique al animal.

