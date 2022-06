'La rosa encantada' se sube este domingo al Teatro Zorrilla

Cartel oficial de 'La Rosa Encantada' The Grand Cast

The Grand Cast, compañía vallisoletana amateur de teatro de autor y obras musicales, estrena este domingo 19 de junio la obra de teatro ‘La rosa encantada’, una adaptación musical para niños y adultos del clásico film de Disney ‘La bella y la bestia’. La representación dirigida por Inés Pilar Centeno Olea tendrá lugar en el Centro Cívico José María Luelmo en dos pases, un primero a las 12.00 horas del mediodía y otro a las 17.30 horas de la tarde, y la próxima semana, el miércoles 22, se representará en el Teatro Zorrilla. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de la compañía www.asociaciongrandcast.com, en la taquilla del Teatro Zorrilla y una hora antes de la representación en el Centro Cívico José María Luelmo.



El montaje, con una duración de 90 minutos y un descanso programado, contará con voces en riguroso directo mientras conducen al público por la profunda historia de amor de una dulce joven amante de los libros y su príncipe de apariencia animal, pero de noble corazón. Los espectadores podrán disfrutar de las canciones más emblemáticas de la clásica película de animación con otras inspiradas en el musical y en el ‘live action’ del 2017. Sólo una rosa de hilo conductor conseguirá transformar la escena descubriendo un espectáculo para toda la familia repleto de magia y aventura.



The Grand Cast también estrenará unos días después ‘Antología’, de Darío Fo, un dúo de obras versionadas compuesto por ‘Los pintores no tiene recuerdos’, obra en la que dos pintores muy a su manera muestran a través de situaciones paradójicas y disparatadas una sociedad opresora de la libertad de los derechos humanos y ‘No hay ladrón que por bien no venga’, pieza que muestra una sociedad de doble moral que evidencia la hipocresía y desamores en torno a la infidelidad dentro de la pareja bajo.

Ambas representaciones bajo la dirección de Patricia Atienza Brime y Daniela Torres, se representarán el domingo 26 de junio en el Teatro Cervantes a las 20.00 horas de la tarde. Las entradas pueden adquirirse a través de la página web de la compañía y en la taquilla del Teatro Cervantes.



La asociación The Grand Cast se fundó en el año 2017 con el objetivo de facilitar y promover espectáculos de valor artístico entre los jóvenes de Valladolid. Desde entonces, más de 60 personas han comenzado a formar parte de la asociación en sus diferentes proyectos. En el año 2018 comenzó el proyecto del ‘Grupo de Teatro Universitario The Grand Cast’. Esta iniciativa logró implantarse con éxito entre los estudiantes de la Universidad de Valladolid y ha logrado convertirse en el grupo de teatro referente entre los existentes en la propia Universidad y en los colegios mayores de la capital.

