La diputada de Familia e Igualdad, Raquel González, acompañada del responsable de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, Gustavo Castillo y Verónica Hidalgo, han presentado la Guía Contra el Abuso y Maltrato hacia las Personas Mayores con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la vejez.

“Este es un problema social tanto en países en vías de desarrollo, como en países desarrollados. Es un problema oculto. Uno de cada seis mayores sufre maltrato en el mundo”, ha explicado Raquel González en una rueda de prensa de presentación que se ha desarrollado en el Palacio de Pimentel de la institución provincial.

El objetivo de la Guía, de 57 páginas, pasa por “informar y sensibilizar sobre el abuso y el maltrato a las personas mayores” con el fin de “poder prevenirlo, detectarlo y actuar en consecuencia”, como ha señalado la diputada.

El documento recoge temas tan fundamentales como: qué es el maltrato a personas mayores, qué tipos existen y cuáles son los principales indicadores de alerta, qué características tiene el maltrato a personas mayores, los factores de riesgo, las consecuencias y los ámbitos dónde se pueden producir. La discriminación por edad o edadismo; cómo actuar ante estas situaciones y los principales recursos de ayuda que hay en la provincia de Valladolid; y cómo prevenir estas situaciones y como promover la cultura del Buen Trato.

Una lacra a detectar y paliar

“Lo más importante es que quede claro que para detectar el problema del maltrato tiene que haber un conocimiento de que existe ese maltrato. Si no, no hay conciencia. Lo que no se nombra, no existe. Y lo que intenta ocultarse, existe menos todavía”, ha afirmado Gustavo Castillo, de la Fundación Pilares.

El maltrato a las personas mayores es una de las formas de violencia menos estudiadas y comprendidas, y por ello más desconocida. Las situaciones de abuso y maltrato hacia este colectivo siguen, a día de hoy, invisibilizadas en nuestra sociedad. Según datos publicados por la OMS en octubre de 2021, a nivel mundial, 1 de cada 6 personas mayores había sufrido abuso en un entorno comunitario durante el último año. Además, estos datos reflejan que las tasas de maltrato a personas mayores han aumentado durante la pandemia por COVID-19. Las situaciones de abuso y maltrato hacia este colectivo son una realidad que ya existía antes de la pandemia, pero que ahora se han hecho más evidentes.

La detección del maltrato depende mucho del conocimiento, comprensión y toma de conciencia del problema, tanto a nivel individual como colectivo o social y se ve limitada por valores culturales o estereotipos negativos del colectivo de personas mayores y del propio proceso de envejecimiento.

Esta Guía pretende ayudar en este proceso, ofreciendo información y orientación tanto a las personas mayores como a las familias y a la sociedad en general. Poner nombre a las situaciones de violencia y aprender a identificar prácticas abusivas, es el primer paso para prevenir y actuar, si llega el caso, con el fin último de que no vuelvan a ocurrir dichas situaciones de abuso y maltrato.

La Diputación de Valladolid se vuelca contra el problema

La institución provincial está concienciada con la prevención del maltrato de personas mayores, desde el Programa de Envejecimiento Activo desarrolla actuaciones dirigidas a la prevención, detección e intervención ante diferentes situaciones de violencia a través de diferentes programas y servicios como cursos formativos, Escuelas de Invierno o los Concursos Literarios y Fotográficos que en los últimos años ha recibido el nombre ‘Vamos a tratarnos bien’, nombre que la nueva Guía lleva.

“Esta Guía es un paso más para continuar trabajando por una sociedad para todas las edades más inclusiva, diversa e igualitaria y formará parte de una Colección más amplia de Guías Didácticas que pretenden asumir el compromiso que tenemos como sociedad en su conjunto en la búsqueda de respuestas y soluciones para la prevención y erradicación de situaciones de abuso y violencia: Guía Contra el Maltrato hacia la Mujer y la Guía contra la Violencia Filioparental”, ha añadido Raquel González.

Las Guías podrán descargarse desde la página de la Diputación de Valladolid y se promocionarán a través de diferentes programas de la institución provincial, así como entre los ayuntamientos de la provincia de Valladolid.

Sigue los temas que te interesan