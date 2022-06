Brenda Navarro: "Europa tendría que escuchar más antes de dar lecciones de lo que es una democracia"

La escritora mexicana Brenda Navarro ha protagonizado un nuevo encuentro de la Feria del Libro de Valladolid en conversación con el periodista Samuel Regueira, en torno a su última obra ‘Ceniza en la boca’, donde a partir de un suicidio de un adolescente aborda otra serie de problemas sociales actuales, como la injusticia, la violencia, los nacionalismos exacerbantes…

Navarro, que vive en España desde hace siete años, ha querido poner de manifiesto que cuando habla de su país de origen (México) enseguida se relaciona con la violencia. “¿Por qué hablamos de la violencia externa cuando aquí también vivimos una violencia estructural?”, se ha llegado a preguntar.

En este sentido, la autora de Ceniza en la boca, ha citado casos de violencia como los feminicidios, hay una violencia económica sobre las personas que no tiene sustento, hay violencia laboral porque se quitan derechos a los trabajadores, hay una violencia estructural racial que se vive con la comunidad gitana. En su opinión, son inherentes a todo estado nación, lo que diferencia a ambos países, a su juicio es que “en España seguimos creyendo que el Estado puede hacer algo para frenar la violencia mientras que en México es el principal perpetrador”.

En su libro también pone de relieve la superioridad moral con la que se abordan determinadas cuestiones. Una circunstancia que Navarro traslada a la concepción social. “El pensamiento europeísta y anglosajón sigue creyendo que son los que tienen que construir las verdades. Lo cierto es que hay otras muchas sociedades que están construyendo sus propias verdades sin necesidad de dialogar con Europa”, ha argumentado para concluir: “Europa tendría que estar escuchando antes de dar lecciones de lo que es una democracia”.

Preguntada por cómo aborda una escritora el proceso de creación de una novela con temas sociales tan duro. “Con Ceniza en la boca disfruté todo el proceso, pero he de reconocer que cuando terminé la tercera parte me sentí agotada emocionalmente, me había encariñado muchísimo de los personajes y me di cuenta de que estaba satisfecha de haber sacado este dolor que yo sentía al haberla escrito”. “Para mí el proceso de escribir surge cuando algo me mueve mucho emocionalmente y digo ‘este es mi dolor y esto es lo que se me ocurre que puede dar pistas para seguir preguntándonos’”, ha concluido.

