Eladio Vegas o la pasión de un ganadero

El ganadero nos mostró a los animales que pastan entre pinos y dehesa en un ambiente de plena tranquilidad. Se aprecia el lustre y el buen cuidado al instante (a pesar de llevar el pelo de invierno). La camada de toros es imponente, animales bien hechos, cuajados, rematados y aptos para cualquier plaza de primera. Eladio nos habla de la camada de 2022.

Lidiar en Madrid y en Valladolid

“Tenemos aquí cuatro corridas de toros; una de ellas de cinco para seis años y tres cuatreñas, además de dos novilladas, que esperamos que se lidie todo este año. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de lidiar después de estos años tan malos por la pandemia. Estamos en negociaciones con la empresa de Madrid para que se pueda lidiar algo en Las Ventas. Aunque sí nos gustaría lidiar en Valladolid en San Pedro Regalado. Estamos esperanzados y muy ilusionados. Hemos hecho un gran esfuerzo y mucho trabajo por delante.

La corrida de rejones en Medina del Campo

Eladio recordó la corrida de rejones que lidió en Medina del Campo la pasada temporada, donde se cortaron cuatro orejas, pudieron ser más pero el fallo con los rejones de muerte lo impidieron. La terna actuante fue Andy Cartagena, Sergio Domínguez y Leonardo que fue el triunfador con dos orejas.

Encaste propio Santiago Domecq y Los Bayones

“A mí me pareció una corrida bien hecha, -nos dice Eladio con orgullo ganadero- bien rematada, toros con mucha fijeza, con mucha nobleza, rematando y galopando con tranco. Hubo un toro, el tercero que fue de indulto, pero…. La corrida fue excelente para los caballos, ya se va notando ese cruce que hicimos de Santiago Domecq y Los Bayones; es nuestro propio encaste y con él seguiremos para lo bueno o para lo menos bueno. Hemos dejado un buen sabor de boca para público, ayuntamiento y empresario. Creo que hemos dejado las puertas abiertas en Medina para siempre. Aquí estamos dispuestos para lo que haga falta”.

Felicidad total y pasión de ganadero

A nuestro personaje se le nota una intensa felicidad desde su jubilación y su dedicación íntegra a los animales bravos. A sus 73 años se le ve como a un chaval que empieza en esto del toro. Madruga y enseguida a disfrutar con los bravos; les habla, les da de comer, los cura, los vacuna. “Soy feliz y es lo que siempre había soñado”, nos comentaba un Eladio eufórico.

Sobre la pandemia y el orgullo de ser ganadero

No se obvió a la maldita pandemia, que ha lastrado a muchos ganaderos, aunque Eladio se mostraba orgulloso de mantener a sus animales: “Ha sido mucho sacrificio y trabajo, pero a mis toros no les ha faltado nada de nada en estos tiempos tan malos que estamos atravesando. Estamos haciendo mi familia y yo un esfuerzo grande para que esto nos de el resultado que estamos esperando, tengo una ilusión desmedida, como la he tenido siempre, si no no sería ganadero. Esto era lo que siempre había soñado y lo que tengo como si fuera un tesoro para mí”.

A Eladio le preguntamos si merecía la pena ser ganadero en estos tiempos convulsos. La respuesta fue tajante: “Para mí sí merece la pena porque a mí me dan la felicidad mis toros, llevo 32 años de ganadero desde que empecé en 1990 y era un sueño, porque yo jamás pensé que cuando tenía 15 o 20 años en que yo iba a ser ganadero. Ha sido mucha lucha, aunque cuando trabajas unas veces te salen las cosas mejor y otras peor. Pero era la ilusión de toda mi vida”.

Ganadero y rejoneador

Empecé de ganadero, luego de rejoneador cuando tenía 40 años y estuve rejoneando seis temporadas. Con mucha ilusión, con mucho cariño y con mucho respeto a todos los compañeros y a todos los ganaderos. Tengo la ganadería con un cariño especial porque conseguí el primer encaste con reses de Santiago Domecq y luego lo crucé con toros y vacas de Los Bayones en 2009 con sementales de Santiago Domecq, por lo que ya tenemos nuestro propio encaste. La ganadería, inscrita en la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), es de mi hijo Sergio, aunque figura mi nombre”.

El momento actual de la tauromaquia

Sobre el estado actual de la fiesta Eladio lo ve con optimismo: “La veo bien por un lado y por otro la veo que tiene que empezar esto a abrirse y empezar las corridas de toros en las grandes ferias; esperemos que la gente acuda a los toros, porque yo creo que el público tiene muchas ganas de ver toros y de ver a todos los toreros que hay en el escalafón”.

Las injusticias con algunos toreros y ganaderías

Creo que estos años, -decía Eladio un tanto frustrado- no ha habido mucha justicia con algunos matadores de toros, porque me parece muy bien que toreen siempre los grandes, los de arriba, pero hay grandes toreros que están por ver a los que hay que darles cancha y que se tienen que abrir más los empresarios, a los toreros y a las ganaderías. No tienen por qué estar siempre los mismos, hay que dar cancha a todo el mundo; si estamos en un país democrático estamos para todo, no para unos pocos mucho y para otros pocos nada”.

Ese fue el deseo que tiene el ganadero de Rueda: “Estamos a la espera de poder lidiar en Las Ventas esta temporada. Y, por supuesto, nos gustaría lidiar en Valladolid para San Pedro Regalado, a ver si nuestros amigos los Matilla nos llaman y podemos debutar con una gran corrida de toros.

El debut en Valladolid en 2004 con una novillada

“Ya debutamos en Valladolid hace años con una novillada picada que salió extraordinaria. -nos dice el ganadero- Fue en un San Pedro Regalado de 2004 y le cortó las orejas el gitano de Rioseco, Tomás Escudero. Recuerdo que fue un utrero colorado que salió bravísimo”. Otra oreja le cortó Mario Campillo. Completó la terna Roberto Carlos, quien cosechó dos ovaciones.

