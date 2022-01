Haisleslase y Aouina ponen su nombre en lo más alto del Cross Internacional Ciudad de Valladolid

Los atletas Tsige Haisleslase y Yahya Aouina El Karboubi se proclamaron vencedores de la XXXIV edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid disputado hoy en el circuito de La Cañada Real que recuperó el público después de que la pasada edición no se permitiera su asistencia. Con todas las medidas de seguridad se fueron sucediendo todas las pruebas hasta completar las 18 más el Cross Popular, abierto y gratuito, con el que se cerró esta intensa mañana de campo a través, con frío, pero también con sol y calor atlético. A eso añadir, por supuesto, una solvente organización de la Federación de Atletismo de Castilla y León junto a la FMD del Ayuntamiento de Valladolid.

En la carrera femenina, la etíope sub 23 Tsige Haisleslase demostró ir casi en moto en la prueba sobre 8.000 metros. Desde las primeras de cambio puso un ritmo alto y se fue marchando de los rivales. Fue primera con 26:43, dando paso a las castellanas y leonesas: la burgalesa sub 23 de Ubu, Cristina Ruiz, y campeona de Castilla y León, con 27:39 y la palentina Carla Gallardo con 27:43. Cuarta y tercera de la Comunidad fue la leonesa Blanca Fernández de la Granja.

En la categoría sub 23, primera fue Ángela Viciosa (Vicky Foods), y quinta en la general, seguida de Sara Izquierdo (Peñaranda) y de Claudia Corral (CA Valladolid). Vicky Foods, CA Valladolid e Image FDR fueron los tres mejores por equipos.

Por su parte, en la categoría masculina y sobre un recorrido de 10.000 metros venció uno de los atletas con los que no se contaba a priori. El marroquí Yahya Aouina El Karboubi afincado en Soria, corriendo por el At. Numantino, venció con una destacada marca de 30:05, por delante del burgalés Daniel Arce (New Balance) (30:08) y del soriano ahora corriendo por Clínicas Menorca, David Bascuñana (30:09) en una apretada llegada. Cuarto concluyó Rui Pinto el mejor de toda la expedición portuguesa. En sub 23, y también en el podio de Castilla y León, el mejor fue Hugo de Miguel (At. Numantino), aventajando a Rubén Álvarez (Universidad de Burgos) y a Sergio Martínez (At. Soria). En la clasificación por equipos, Atletismo Soria fue primero, seguido de Vicky Foods.

Sigue los temas que te interesan