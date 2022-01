La exalcaldesa del PP de Zaratán, número 1 de Vox por Segovia

La que fuera alcaldesa de Zaratán por el Partido Popular entre los años 2013 y 2019, Susana Suárez Villagrá, encabeza la lista de Vox Castilla y León de cara a las elecciones del 13-F por Segovia. En estos momentos, es la actual directora del Área de Coordinación Intermunicipal de VOX, aunque anteriormente trabajó como asesora del procurador de VOX en el Parlamento de Castilla y León.

Nacida en Teruel, residió en Valencia desde la infancia hasta el año 1998 que se trasladó a Valladolid. En 2019, la que fuera alcaldesa de Zaratán toma la decisión de aproximarse a la formación de Santiago Abascal tras abandonar el PP en febrero de ese año. “Dejo el Partido Popular, porque en Valladolid ya no comparto lo que representan sus siglas, no es una organización democrática, no es una organización decente y, además, está dirigida por una persona en la que nadie debería confiar", así de contundente se mostró Susana Suárez en el comunicado público con el que anunció que abandonaba el PP.

En su despedida tuvo palabras muy duras para Jesús Julio Carnero, en aquella época presidente provincial del PP,, "por escudarse en la junta local para no decirme a la cara que no me quiere como candidata".

"Dilatada experiencia"

Según, su actual partido, “tiene una dilatada experiencia política ya que entre 2013 y 2019 fue alcaldesa de la localidad vallisoletana de Zaratán, de donde era concejal desde 2011. Antes de su entrada en política trabajó como administrador de sistemas en grandes compañías nacionales y multinacionales”. En las elecciones municipales de 2011 entró en el Ayuntamiento de Zaratán como concejala del PP en la oposición y en junio de 2013 fue nombrada portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaratán hasta el 30 de octubre de 2013 donde es nombrada alcaldesa tras la moción de censura planteada al PSOE e IU.

En segundo lugar, por Segovia se encuentra Montserrat Sanz Solís, teniente alcalde y concejal de VOX en el ayuntamiento de El Espinar donde desarrolla las funciones de gobierno Áreas de Personal, Régimen Interior y Asuntos Sociales e Igualdad. Completan la lista por Segovia: Carlos Francisco Sanz Moreno, Pablo Aragoneses González-Herrero, María Soledad Martínez de Lagos Muñoz, Francisco Javier Noriega Miguel.

