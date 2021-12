Valladolid tiene la incidencia a 7 días y la positividad más altas de España

Han sido muchas las imágenes que han obligado a pensar que la situación por el coronavirus no era buena en Valladolid, sobre todo en la última semana y antes de los festejos navideños con la cena de Nochebuena como momento estelar y con esas colas en Centros de Salud como el de Parquesol, en la capital, o el de Laguna de Duero, en el alfoz, abarrotados en busca de test.

La situación de la provincia vallisoletana, en Castilla y León, es la peor de todas en cuanto al número de contagios y el crecimiento exponencial, en las últimas fechas, de la incidencia acumulada.

Si en la Comunidad, la media de la incidencia se sitúa en los 1.233 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días, en la provincia pucelana asciende hasta los 1.916. A la semana llega a los 1.269, por los 796 en Castilla y León.

La positividad y la incidencia a siete días más altas de España

Valladolid cuenta, según los datos del Ministerio de Sanidad del 23 de diciembre, analizados por el Español – Noticias de Castilla y León con la positividad más elevada de España en comparación con el resto de las provincias del país. En la última semana se apunta una tasa del 26,73% de positividad global de las pruebas diagnósticas. Solo Córdoba, con un 23,5% se acerca.

Además, comparando incidencias dentro de este análisis del 23 de diciembre del Ministerio de Sanidad, la más elevada, a los 14 días y por cada 100.000 habitantes, se registra en Guipuzkoa con 1.644 casos, seguida de Valladolid, que cuenta en la actualidad y según los datos analizados con la segunda incidencia acumulada más alta del país a los 14 días con 1.606 casos.

En cuanto a la incidencia a los 7 días, la más elevada también se registra en la provincia de Valladolid en comparación con el resto de provincias del territorio nacional con 1.058 casos, según los datos del Ministerio de Sanidad.

DATOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD

Ocupación en las UCI, test e índice reproductivo

La ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19 está en Valladolid al 22,33%. En el Hospital Río Hortega de Valladolid se han visto obligados a ampliar el número de camas en las últimas fechas para pasar de 33 a 37, con 32 ocupadas en la actualidad.

En los últimos días también ha aumentado el Número Reproductivo Básico Instantáneo (RT), que es el promedio de personas que cada persona contagiada puede llegar a infectar, hasta 1,53, siendo la cuarta provincia de la capital con el número más elevado y por encima del 1,47 de Castilla y León.

En los últimos días hemos podido ver colas largas en Valladolid capital y en el alfoz para someterse a las pruebas de diagnóstico COVID-19 antes de la llegada de la cena de Nochebuena y la comida de Navidad.

La complicada situación en el alfoz

La situación por el coronavirus es altamente complicada también en muchos municipios de la provincia pucelana. Según los datos de la Junta de Castilla, analizados el 23 de diciembre, último día antes de la llegada de los festivos, de los 225 municipios de la provincia, un total de 121 están en riesgo “muy alto” por su elevada incidencia COVID-19 a los 14 días.

Entre ellos destaca Arroyo de la Encomienda, con 370 casos en la última semana, según los datos de la institución regional y una IA a 14 días de 2.629 casos por cada 100.000 habitantes. Y por otro, Laguna de Duero con 468 positivos y una IA en el mismo periodo temporal de 2.938 casos por cada 100.000 habitantes.

Otros municipios como La Cistérniga, o Medina del Campo también se están viendo afectados, mucho, por estos contagios en un momento de la sexta ola muy delicado para la provincia de Valladolid como dejan ver los datos analizados.

Sigue los temas que te interesan