Valladolid no se plantea suspender la Cabalgata de Reyes pero prepara un recorrido más amplio

La concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, ha asegurado este martes que no se contempla la "alternativa" de suspender la Cabalgata de los Reyes Magos de 2022 si bien ha explicado que se preparan recorridos más amplios para que el público pueda asistir menos "concentrada" y con más distancia de separación, tal y como señala Europa Press.

Así lo ha señalado Redondo al ser preguntada este martes por la previsión de que el empeoramiento de la situación de la pandemia pueda complicar la celebración de algunas actividades navideñas, como especialmente la Cabalgata.

La edil socialista ha recalcado que el Ayuntamiento no alberga la alternativa de no realizar la Cabalgata, que además se prepara en una concepción próxima a lo habitual previo a la pandemia.

En este sentido, Redondo ha precisado que sí que se trabaja en itinerarios alternativos al tradicional para que la presencia de la gente sea menos concentrada y pueda haber más distanciamiento entre el público, pues ha recordado que la Cabalgata suele ser el evento que concentra a una mayor cantidad de público en las calles de la ciudad a lo largo del año.

La concejal ha reconocido, no obstante, que "preocupan" las cifras "no halagüeñas" de la pandemia, pues ha señalado que hace unos meses no se preveía que la situación se pudiera complicar pues la pandemia parecía ya "controlada".

Redondo ha explicado que el turismo y la movilidad en Valladolid en las fechas navideñas se caracterizan más por la "cercanía" y la llegada sobre todo de personas de Madrid.

En cualquier caso, ha reflexionado que el objetivo del Ayuntamiento es mantener "el pulso" de la actividad del sector servicios y turístico y al mismo tiempo que haya seguridad.

Pero sí que ha advertido el riesgo de que la situación actual termine por afectar a estos sectores o también a otros como el del turismo de congresos. De hecho, ha señalado que este lunes se celebró en Valladolid una reunión de la Comisión de Turismo Congresual de la FEMP en la que se puso de manifiesto que se han conocido ya en otros puntos de España cancelaciones de eventos que se iban a celebrar en los primeros meses de 2022, por lo que puede "acabar afectando" a la ciudad vallisoletana.