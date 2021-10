'Last Film Show' se alza con la Espiga de Oro de la 66 Seminci

La película Last Film Show, coproducción entre India y Francia dirigida por Pan Nalin, ha ganado la Espiga de Oro de la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid. La película, con tintes autobiográficos, es el homenaje que Nalin le hace al celuloide a partir de la historia de Samay, un niño de nueve años cuya vida da un vuelco cuando ve por primera vez una película en el cine.

La Espiga de Plata ha recaído en la producción española Sis dies corrents (Seis días corrientes), de Neus Ballús, un filme a medio camino entre la ficción y el documental que se basa en situaciones y personajes reales para relatar el día a día de tres trabajadores de una pequeña empresa de fontanería y electricidad a las afueras de Barcelona. La cinta ha logrado también el Premio del Público de Sección Oficial, con un coeficiente de 4,3 sobre 5.

El premio Ribera del Duero a mejor dirección se lo ha llevado el cineasta suizo Fred Baillif por La Mif (La Fam), que le ha valido también el premio José Salcedo al mejor montaje. Asimismo, el elenco de la película se ha llevado una mención especial del jurado por sus interpretaciones.

El jurado ha reconocido a Yuriy Borisov como mejor actor por su trabajo en Compartment Nº6, de Juho Kuosmanen, mientras el galardón a mejor actriz ha sido para Yllka Gashi por Hive (Colmena), de Blerta Basholli.

El premio Pilar Miró a mejor nueva dirección ha sido para los iraníes Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam por su película El perdón (Ghasideyeh gave sefid), y Paul Schrader ha logrado el galardón al mejor guion, que lleva el nombre de Miguel Delibes, por El contador de cartas (The Card Counter). El reconocimiento a la mejor fotografía ha recaído en Akiko Ashizawa por Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash (La venganza es mía, todos los demás pagan en efectivo), de Edwin.

Cortometrajes

El Jurado Internacional, presidido por la directora india canadiense Deepa Mehta y completado por la actriz Marta Etura, la periodista Elsa Fernández-Santos, el historiador de cine argentino Alberto García Ferrer y su compatriota Javier Porta Fouz, director del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, ha otorgado la Espiga de Oro al cortometraje a Affairs of the Art (Asuntos del arte), firmado por Joanna Quinn. Este trabajo se ha alzado también con el premio al mejor cortometraje europeo, que lo convierte automáticamente en candidato a los European Film Awards. La Espiga de Plata en esta categoría ha sido para Mi última aventura, de los argentinos Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas.

El Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional, otorgado por los periodistas Dana Duma (Rumanía), Daniel Oliveira (Portugal) y Ramón Rey (España), ha sido para La peor persona del mundo, de Joachim Trier, que también ha recibido el Premio de la Juventud de Sección Oficial. La película ha logrado, asimismo, el premio Blogos de Oro, cuyo jurado ha estado integrado por los blogueros Tomás Gutiérrez (Cine de Patio), José Francisco Pérez (No es cine todo lo que reluce) y David Sánchez (Te gusta mucho el cine?).

Punto de Encuentro

En la sección Punto de Encuentro, el premio al mejor largometraje se lo ha llevado Mes frères et moi (Mis hermanos y yo), de Yohan Manca, que ha obtenido también el Premio del Público, con un coeficiente de 4,7 sobre 5. Mientras, Les Criminels (Los criminales), de Serhat Karaaslan, ha conseguido el galardón a mejor cortometraje europeo. En esta última categoría, el jurado ha decidido otorgar una mención especial a Nuits sans sommeil (Noches en vela), de Jérémy van der Haegan.

En La Noche del Corto Español, el premio ha ido a parar a Las infantas, de Andrea H. Catalá. Además, el jurado, integrado por la cineasta iraní Farnoosh Samadi, el realizador y guionista español José Luis Montesinos y la actriz, dramaturga y directora argentina Romina Paula, ha concedido una mención especial en este apartado a Intentando, de Juan Manuel Montilla El Langui.

Punto de Encuentro cuenta también con un Premio de la Juventud, que se ha llevado Hvor kragerne vender (Persona non grata), de Lisa Jespersen. Además, se ha concedido una mención especial a The Dorm (La habitación), de Roman Vasyanov.

Tiempo de Historia

El primer premio de Tiempo de Historia ha recaído ex aequo en My Childhood, my Country – 20 Years in Afghanistan (Mi infancia, mi país: 20 años en Afganistán), de Phil Grabsky y Shoaib Sharifi, y Writing with Fire (Escribiendo con fuego), de Rintu Thomas y Sushmit Ghosh. El segundo premio de la sección ha sido para Corsini interpreta a Blomberg y Maciel, de Mariano Llinás.

En lo relativo a cortometrajes, When We Were Bullies (Cuando éramos acosadores), de Jay Rosenblatt, se ha alzado con el galardón. El jurado, compuesto por Antonio Delgado Liz, director durante nueve ediciones de DocumentaMadrid, el crítico de cine Abraham Domínguez y la directora y montadora argentina Maria Silvia Esteve, ha otorgado, asimismo, una mención especial a La gàbia (La jaula), de Adán Aliaga.

El Premio del Público en Tiempo de Historia ha recaído en la película mexicana Luchadoras, de Paola Calvo y Patrick Jasim, con pleno en las votaciones: 5 sobre 5.

DOC. España y Castilla y León en Corto

El vent que ens mou (El viento que nos mueve), de Pere Puigbert, ha resultado vencedor en DOC. España, cuyo galardón han otorgado tres directores: el argentino Ignacio Acconcia, el español Héctor Domínguez-Viguera (ganador de esta sección en 2020 por Tierra de leche y miel) y el también español Manuel Menchón.

El rey de las flores, del vallisoletano Alberto Velasco, ha conseguido el premio de Castilla y León en Corto, apartado cuyo jurado han conformado la gestora cultural Andrea Diéguez, el director Alejandro Renedo (ganador en esta sección en 2020 con De perfil) y la actriz Andrea Trepat. Además, han otorgado una mención especial a Marinera de luces, de Pablo Quijano.

Otros premios

El jurado de la Espiga Verde de la 66 Seminci, compuesto por el director David Baute (ganador de este reconocimiento en 2020 por Éxodo climático), Miguel López Cabanas, secretario de la junta directiva de Greenpeace España, y la periodista y presentadora Sandra Sutherland, ha concedido el galardón a Animal, de Cyril Dion. Además, han hecho una mención especial a Wu Qu Lai Chu (Lo siento mucho), de Zhao Liang.

Por su parte, el cineasta y escritor francés Lucien Burckel de Telle el director de cortometrajes Roberto F. Canuto; David Lagunilla, miembro de la organización de CinHomo (Muestra Internacional de Cine y Diversidad Sexual de Castilla y León); Yolanda Moreno, profesora de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, y la maestra de Infantil y voluntaria de Fundación Triángulo Mónica Tranque, integrantes del Jurado de la Espiga Arco Iris, se la han otorgado a Sedimentos, de Adrián Silvestre, programado en Castilla y León en Largo.

El premio FUNDOS, novedad este año en el palmarés de Seminci, ha sido ex aequo para la película de Sección Oficial Hive (Colmena), de Blerta Basholli, y para el documental Writing with Fire (Escribiendo con fuego), de Rintu Thomas y Sushmit Ghosh, ganador también de la sección Tiempo de Historia. El jurado de este galardón, que reconoce a la película que mejor muestre el fenómeno de la transformación e innovación social, lo han integrado el profesor de la Universidad de Valladolid Javier Alonso Magaz, el cineasta Eduardo del Llano, la montadora ganadora de dos Goya Teresa Font, el patrono de FUNDOS Leandro J. Martín y la experta en impacto social Belén Viloria.

