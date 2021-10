Papá... ¿Por qué somos de la Sur?

Aunque para los vallisoletanos el equipo de fútbol más seguido y con más solera es el Real Valladolid, en la ciudad hay algunos clubes que forman parte de su historia. Uno de ellos, es la UD Sur, una institución deportiva que este año cumple 50 años por lo que tiene preparadas varias actividades para celebrarlo. Lo harán a partir de noviembre y lo alargarán durante 2022, porque las restricciones por la pandemia han provocado que “tengamos que esperar un año, como los Juegos Olímpicos o el Mundial”, comentó entre risas su actual presidente, Francisco Rodríguez Bernabé.

Un directivo que ha pasado por los puestos de jugador, entrenador, coordinador o delegado y que lleva desde 1973 ligado al club. “Dos años después de formarse yo ya estaba en la Sur”. Tanto tiempo le ha dado para mucho. Para lo bueno y para lo malo, aunque esto último, como él dice “se olvida enseguida”. Sobre todo, porque si hubiera sido mucho, no celebrarían sus bodas de oro.

Y es que desde que el 15 de mayo de 1971, un grupo de amantes del fútbol y vecinos del vallisoletano barrio de la Rubia decidieran crear un nuevo equipo de fútbol, ha dado tiempo para marcar una historia en el deporte vallisoletano y en el de Castilla y León. Y no fue sencillo, porque al principio tuvieron muchas dificultades que, con su primer presidente a la cabeza, Salvador Martín Fernández, consiguieron solventar para salir adelante y hacerse un hueco en el mundo del deporte.

Acta fundacional de la UD Sur1

“El club se fundó en un bar del barrio La Farola, llamado ‘La Bodeguilla’, en el que unos cuantos simpatizantes del deporte decidieron reunirse para crear un club deportivo, fútbol en principio, que aglutinara a los barrios del sur de la ciudad”. Allí se firmó el acta fundacional de la UD Sur. Tras la marcha de Martín de la presidencia se inició una época algo convulsa en la que en poco más de dos años pasaron cinco presidentes hasta que ostentó el cargo uno de los personajes más importantes de su historia, Miguel Martín Luquero.

Época dorada

“Con él se asentó mucho la institución. Estuvo 22 años como presidente y se generó una estabilidad que hizo de la Sur uno de los clubes referencia en la ciudad”. Tanto que desde ese momento son muchas las épocas doradas que ha vivido. Entre ellas, el actual presidente recordó “la expansión del club como multideporte llegando a tener ocho disciplinas -fútbol, fútbol sala, ciclismo, atletismo, natación, salvamento y socorrismo y los talleres de cultura-“.

Además, destacó “la época en la que conseguimos los mayores logros deportivos como fue el ascenso a la División de Honor de juveniles de fútbol. Para un club como el nuestro fue lo máximo y es, sin duda, otro hito para recordar en nuestra historia”.

La foto más antigua que conservan en la UD Sur

Aunque actualmente trabajan con el fútbol, baloncesto, pádel y tenis, hubo épocas en las que se expandían a más disciplinas. Pero las circunstancias cambian y “actualmente, aunque gestionamos un polideportivo -el de La Rubia- ya no tenemos equipos en esos deportes”.

El fútbol como referencia

En el que sí cuentan con más equipos es en el fútbol. En concreto tiene 30 equipos, tanto de fútbol 7 como de fútbol 11. “El fútbol es el deporte rey y es por algo”. Es el que más aficionados y chavales mueve por lo que, sobre todo, se centran el él para mantener su crecimiento.

En el plano personal, Rodríguez Bernabé, que lleva ya 18 años como presidente, recuerda, como si fuera ayer, la primera vez que tuvo contacto con la UD Sur. “Fue en 1973, cuando entré en el equipo de fútbol. Yo jugaba en escolares en el Centro Cultural, en categoría cadete, y entré también en la Sur en su equipo juvenil para jugar como federado”.

Porque en aquella época las competiciones de la Federación solo contaban con tres categorías: alevín, infantil y juvenil, para después ya pasar a lo que se denominaba categoría regional, hoy denominada ‘aficionado’.

UD SUR foto histórica

A partir de ahí pasó por diferentes puestos, pero siempre ligado a su club. “Esto es como el anuncio de ¿por qué somos del Atlético de Madrid papá?... Pues lo mismo, no lo sé, pero yo soy de la Sur, mis hijos siguen jugando en la Sur con 33 y 37 años, mi nieto juega aquí… es un sentimiento”. Tanto que si le preguntas por lo que le ha quitado el club solo recuerda “que me ha dado más que me ha quitado. He conseguido amigos, que es lo más importante, alegrías deportivas, buenos momentos… Lo otro se olvida rápido”.

Actos de celebración

En cuanto a los actos de celebración de su 50 aniversario, el presidente de la entidad anunció una “gala de presentación de todo lo que queremos hacer, que tendrá lugar en noviembre de este año”. En mente está realizar una serie de paridos con clubes de primer nivel en los que se quiere contar “con el Real Valladolid y algún club importante de ámbito nacional para jugar unos triangulares junto a nosotros”.

Habrá también un acto central de reconocimiento a diferentes personalidades que han tenido relación con el club y una cena o comida de gala. Entre los candidatos a recibir el homenaje del club están distintas personas que “han tenido la suerte de ser algo dentro del mundo del fútbol, caso de Julio Velázquez -entrenador del Ejido, Polideportivo Ejido, Villarreal B, Villarreal, Murcia, Betis, Os Belenenses, Alcorcón o Udinese entre otros-, o Rafa López -jugador de Real Valladolid, Getafe, Paderborn o Pune City-“.

Porque, aunque muchos no lo sepan, Rafa llegó a vestir la camiseta del UD Sur antes de llegar a las categorías inferiores del Real Valladolid. “Fuimos a jugar un partido a Peñafiel, que no tenía equipos federados en esa categoría que él tenía, le vimos y nos pareció un buen jugador. Y parece que no nos equivocamos”.

En definitiva, unas actividades encaminadas a que estos 50 años sean celebrados “como corresponde” pensando en que “sean muchos más” para seguir siendo parte de la historia del fútbol de Valladolid en la que, por méritos propios, ya tienen un hueco importante.

PRESIDENTES DE LA UD SUR Salvador Martín Fernández (1971) - 7 meses. Francisco Arranz González (1972) - 2 meses. Alejandro Jiménez Mena (1972) - 10 meses. Antonio Martín Sacristán (1973) - 9 meses. Jesús Caramazana González (1973) - 3 meses. Miguel Martín Luquero (1974-1996) - 22 años. Luis García Vázquez (1996-2004) - 8 años. Francisco Rodríguez Bernabé (2004-2021)- 17 años.



