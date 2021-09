La profe viral y su “Academia Jedi”

Verónica Duque Taurá nació en Alicante pero lleva desde el año 1994 en Valladolid. A sus 44 años suma 16 como docente y trabaja en el CEIP María Teresa de Íñigo de Toro de Valladolid dando clase a los alumnos de 5º de Primaria a los que sorprende, cada año, con innovadores métodos.

Hace un par de años se hizo viral por acudir a su lugar de trabajo con un curioso traje anatómico para enseñar a sus alumnos como era el cuerpo humano por dentro y ahora quiere hacerlo con una “Academia Jedi” que busca ensalzar valores no solo en el aula, sino también fuera de ella.

“Mi gran apuesta es la de combinar el uso de nuevas tecnologías con todo lo que nos aportan y la recuperación de elementos analógicos y manipulativos de toda la vida pero que ahora suponen un factor de sorpresa e ilusión para los más pequeños”, asegura en declaraciones a El Español Noticias de Castilla y Léon.

Pregunta. ¿Con qué ha sorprendido a sus alumnos en el inicio de curso?

Respuesta. Este año hemos sorprendido a nuestros alumnos inspirándonos en la Guerra de las Galaxias. Queríamos compensar, en la medida de los posible, las duras restricciones que viven en el colegio: mascarillas dentro y fuera del aula (incluso durante los recreos) y también en las actividades deportivas, separación de todos los compañeros que no son de su grupo y nivel, imposibilidad de trabajar en grupos pequeños o parejas o de realizar salidas y excursiones…etc. Queríamos que la vuelta a las aulas, con la consecuente decepción de comprobar que no se han aliviado ninguna de estas medidas, fuera más emocionante y menos dura. A juzgar por su reacción, creemos que vamos a conseguir este propósito porque no les ha podido gustar más la idea.

P. Según una de las fotos que ha publicado, su aula se ha convertido en una “Jedi Academy”

R. Nuestro alumnado de 5º se ha convertido en un grupo de padawans (ayudantes Jedi) y acuden cada día a su “Academia Jedi” donde aspiran a convertirse también ellos en maestros de la fuerza y recibir su título correspondiente al finalizar el año escolar, alcanzando una serie de objetivos.

P. ¿Cuáles son esos objetivos?

R. Algunos de esos objetivos tienen que ver con el respeto a las normas de la Academia, que no dejan de ser unas normas de clase al uso. Además, algunas metas a alcanzar tienen que ver con el desarrollo de su autonomía competencial, para lo que requeriremos la colaboración de las familias. Por ejemplo, uno de los ítems es: hago mi cama cada día o pongo la mesa, o me preparo yo la mochila y el almuerzo…etc.

Por otro lado, uno de ellos se convertirá cada semana en el “Padawan of the Week” (nuestro centro es bilingüe), es decir, el alumno encargado de hacer una serie de tareas especiales. Una de ellas será la de seleccionar una noticia durante la semana y presentarla a sus compañeros el viernes. También deberá poner la fecha en inglés y en español, recibir a sus compañeros cada mañana con un saludo inventado, asegurarse de que todos suben sus sillas al final de la jornada…etc.

P. El atrezzo y la decoración de la puerta del aula, también muy importante para que los alumnos se motiven.

R. Hemos decorado la puerta de la clase con motivos de la serie “Mandalorian”, concretamente con Baby Joda, The Child, que es nuestra mascota. Dentro del aula tenemos una versión reducida que va acompañada de un bocadillo de comic donde apuntaremos la “frase filosófica” de la quincena. Ya el curso pasado trabajamos este tipo de citas y proverbios en clase y tuvimos muy buenos resultados porque les dio la oportunidad de reflexionar y verbalizar sobre el sentido de la vida y lo que supone una existencia feliz y comprometida con la sociedad.

P. Este año también quiere dar protagonismo a las familias.

R. Así es. Queremos sentir más cerca a las familias y llevar a cabo alguna actividad que teníamos perfilada antes de la pandemia y que no pudimos materializar por culpa de esta. Por ejemplo, con motivo del cumpleaños de nuestros padawans, invitamos a la familia a hacernos llegar una pequeña anécdota de su primera infancia. Pueden escribirla, pero nosotras les animamos a mandarnos un audio o un vídeo mejor.

Durante el curso, esperamos recibirles también en el aula para hacer otras actividades. Estoy segura de que conforme vayan sucediéndose las semanas, iremos perfilando el proyecto e irán surgiendo muchas más ideas por nuestra parte pero también por parte de los niños y las niñas y sus familias.

P. Hace dos años se convirtió en viral por llevar un peculiar traje a clase. ¿Cómo lo recuerda?

R. Hace dos años me hice viral por llevar un peculiar traje a clase que mostraba músculos y órganos internos. Lo de aparecer en noticiarios de muchos países del mundo y convertirme en centro de comentarios y juicios de todo tipo fue una experiencia muy apabullante. Me sirvió para dar a conocer otra cara de esta profesión tan denostada y de altavoz para una serie de reivindicaciones. Eso fue lo más positivo y con lo que me quedo. El lado negativo, que también lo hubo, fue compensado con creces en este sentido.

P. ¿Cómo ha cambiado su vida desde entonces?

R. Mi vida no ha cambiado en absoluto y me alegra inmensamente que así sea.

P. ¿Cómo ha empezado el curso? ¿Sigue habiendo mucho miedo al coronavirus?

R. Como he comentado anteriormente, hemos empezado el curso con las mismas medidas con las que lo terminamos el año pasado. En general percibo menos miedo al coronavirus y muchas ganas de volver a la normalidad y recuperar todo aquello que forma parte del desarrollo pleno de nuestros alumnos y que tanto echan en falta.

P. ¿Cree que se debería apostar mucho más por su método? Más práctico…

R. En realidad todas estas propuestas son muy sencillas y fáciles de llevar a cabo, pero constituyen una forma muy útil de motivar a los niños. La motivación se está convirtiendo en un concepto muy manido, tanto que se está desvirtuando. En mi opinión, la motivación no está reñida con la cultura del esfuerzo. Más bien al contrario.

Si amas lo que haces, si te inspiran las actividades que realizas y encuentras una razón para llevarlas a cabo, es mucho más probable que decidas poner todo tu empeño en ellas. Mis alumnos saben muy bien que soy una maestra exigente que lleva muy mal que no den lo mejor de sí mismos en todo lo que emprenden, aunque no sea lo que más les gusta.

P. ¿Cómo ve el futuro de la educación?

R. Tengo muchas esperanzas en el futuro de la educación porque veo muchas ideas innovadoras que, gracias a las nuevas tecnologías se conocen y comparten a nivel mundial. Percibo mucho interés en llevarlas a cabo. Creo que vamos a ser testigos de una gran revolución en este ámbito. Yo, personalmente, quiero formar parte de ella.

