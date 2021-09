La iglesia de La Cistérniga se convierte en escenario de un peligroso reto entre adolescentes

Parece que se trata de un reto, una peligrosa moda entre algunos adolescentes de la localidad de La Cistérniga que no ven las fatales consecuencias que podrían llegar a tener actos tan irresponsables como los que ha denunciado hace unos días en redes sociales la parroquia de San Ildefonso.

"Desde este verano observo con perplejidad cómo hay adolescentes, algunos de ellos conocidos, que se suben el tejado de la Iglesia parroquial de La Cistérniga a través del tejado de la caldera del Centro Polivalente, luego el tejado de Cáritas, el de la capilla del Cristo y finalmente el tejado principal de la nave del templo", señala el párroco de la Iglesia, Javier Olmedillo.

Creen que se trata de un reto que se está poniendo de moda entre los jóvenes, ya que este verano en la localidad de Boecillo se han denunciado hechos similares entre chavales que subían a lo alto de un antiguo sanatorio abandonado.

Ahora esta peligrosa moda ha llegado a la localidad de La Cistérniga, cuya alcaldesa, Patricia González, comenta a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León "que hace poco el párroco de la iglesia se ha puesto en contacto con nosotros para trata de atajar esta situación. Estamos trabajando en ello para que cesen este tipo de comportamientos que pueden tener consecuencias terribles si se produce alguna caída".

No solo eso, desde la parroquia de San Ildefonso explican además que han pedido ayuda a la Guardia Civil y a la Policía Municipal, "pero no conseguimos atajar el problema y los mismos que se suben al tejado juegan al fútbol contra las ventanas de la parroquia y llenan de pintadas la parte trasera del templo y la Ronda de la Iglesia. Es complicado porque cuando avisamos a la Guardia Civil en lo que vienen ellos se marchan y no sabemos cómo atajar el problema", señala Olmedillo, quien se plantea la instalación de una serie de rejas que impida el acceso al tejado del templo o la instalación de cámaras de seguridad.

Ayuntamiento y parroquia coinciden en que esto no es un juego y que se trata de actos vandálicos que afectan además al patrimonio "tendremos que llevar a cabo la reposición de tejas en los tres tejados parroquiales a la que procederemos próximamente", señalan desde San Ildefonso, parroquia que pide además la colaboración de los vecinos por si ve a los chavales subidos al tejado del céntrico templo de la localidad.

"Se trata de unos diez adolescentes que tendrán entre 15 y 18 años y que usan una zona que hay detrás de la iglesia que está muy poco a la vista para hacer este tipo de actos, usar como portería las vidrieras del templo o realizar pintadas en la fachada del mismo", explica Olmedillo.

El Ayuntamiento por su parte, quiere dejar claro que tratará de atajar esta situación, aunque reconoce que es complicado "porque no se puede poner a un policía o a un guardia detrás de cada vecino", finaliza la alcaldesa del municipio, quien pide que cesen de inmediato este tipo de comportamientos que "pueden tener consecuencias fatales".

Sigue los temas que te interesan