"Menos coches, Más Salud": Colectivos vecinales, sociales y ecologistas reclaman restricciones al tráfico más ambiciosas en Valladolid

La Asamblea Ciudadada por el Clima de Valladolid calcula que la contaminación causa más de 200 muertes prematuras en Valladolid, por este motivo urge actuar para reducir de forma drástica las emisiones de CO2 y mitigar los efectos del cambio climático. El tráfico en las ciudades es uno de los principales emisores.

Desde las 15h hasta las 22h, el pasado viernes la calle Macías Picavea fue recuperada para la convivencia peatonal, gracias a la iniciativa de la Asamblea Ciudadana por el Clima de Valladolid. Los colectivos integrantes de la Asamblea organizaron exposiciones, debates y talleres en los que se expusieron los problemas que supone la actual cultura del coche en la ciudad: emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación del aire, ruido, ocupación del espacio público, siniestralidad. Las personas participantes en la Jornada insistieron en la necesidad urgente de tomar medidas ambiciosas para reducir el tráfico, mejorar el transporte público y favorecer la movilidad peatonal y ciclista.

Durante la jornada se realizó una actividad con bicicleta, rodillo y cuentakilómetros para comprobar cuánto tardaríamos en realizar en bicicleta los trayectos más habituales. Se presentó una exposición con algunos avances realizados en los últimos años en materia de movilidad sostenible, y puntos críticos que quedan por resolver. Se realizó un panel participativo reflejando las alegrías y disgustos de moverse en bici por la ciudad.

Comprobamos fotográficamente cuánto ocupan 30 personas en autobús, en coche y en bicicleta. Se reflexionó sobre movilidad y género, a través de una dinámica en la que se pusieron de manifiesto las diferencias en los trayectos cotidianos que realizan hombres y mujeres, y sus diferentes necesidades. Posteriormente, se realizó un debate público sobre el Plan de Calidad del aire presentado por el Ayuntamiento de Valladolid, y la propuesta de Zona de Bajas Emisiones. En dicho debate se destacó la urgencia de tomar medidas más ambiciosas para restringir el tráfico, toda vez que ya hay experiencia en la ciudad con el protocolo anticontaminación, y que la población es cada vez más consciente de la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. Tras el debate, se elaboró un panel participativo con propuestas para facilitar el uso de la bici entre la población más joven. La jornada terminó con una actuación musical.

Mala calidad del aire

La mala calidad del aire y los incumplimientos sucesivos en Valladolid del objetivo legal para la protección de la salud respecto a los niveles de ozono y dióxido de nitrógeno (NO2) (tanto los registrados en la red oficial de control como en los controles alternativos) exigen coherencia y urgencia a la hora de poner en marcha medidas estructurales y permanentes para combatir la contaminación, disminuir el ruido y favorecer el bienestar de la población. El protocolo de emergencia para proteger la salud de la población ha tenido que activarse ya, en más de 70 ocasiones desde su aprobación en abril de 2017, y el borrador del Plan presentado por el Ayuntamiento en la Agenda Local 21 resulta insuficiente para abordar este grave problema. Las zonas de bajas emisiones deberían ser mucho más amplias y contemplar el exceso de tráfico y la polución también en los barrios, con una apuesta real por la movilidad activa y el transporte público accesible para tod@s de manera inmediata.

La transición energética y el cambio en la movilidad forman parte, inevitablemente, de un cambio global que no puede dejar a nadie atrás. Los principales causantes del problema, petroleras, energéticas, grandes transnacionales de la agroindustria, etc. deben asumir su mayor responsabilidad en el coste de las soluciones, por justicia social y para que la población no perciba con rechazo y frustración las exigencias y el compromiso que este gran reto requiere. La posibilidad de reducir el número de coches o vehículos contaminantes que circulan por nuestra ciudad, conseguiría entre otras cosas salvar vidas y un necesario ahorro energético. "Otra movilidad es posible" para mejorar la vida de residentes y transeúntes, fomentar el comercio de proximidad, disminuir el ruido, mejorar el descanso, disfrutar de un ocio más seguro sobre todo para l@s más vulnerables y en definitiva para recuperar el espacio público para los ciudadan@s haciendo las ciudades más amables y vivibles.

Colectivos que promueven la jornada: Anticapitalistas, ASCIVA (Asamblea Ciclista Valladolid), CCOO, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Federación AAVV Antonio Machado, GreenPeace, ISF (Ingeniería Sin Fronteras), IU, La Curva, STECYL, , XR (Extinction Rebellion), entre otros.

Sigue los temas que te interesan