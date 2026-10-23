Subastan 20 fincas rústicas en ocho pueblos desde 19 euros y hasta casi 20.000: hay terrenos de seis hectáreas

La Administración General del Estado saca a subasta terrenos en ocho municipios sorianos, con precios de salida de entre 19 y 19.973 euros y la posibilidad de presentar ofertas en sobre cerrado o pujar presencialmente.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la convocatoria de una subasta pública de 20 lotes de fincas rústicas en ocho municipios de la provincia de Soria.

Los terrenos, propiedad de la Administración General del Estado, salen a la venta con precios iniciales que oscilan entre los 19 y los 19.973 euros, en función de su superficie, ubicación y valoración.

La subasta se celebrará el próximo jueves 26 de noviembre de 2026, a las 11.00 horas, en el Salón Multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, situado en la calle Caballeros, número 19, tercera planta.

Los bienes se encuentran repartidos entre Almazul, Estepa de San Juan, Fuentelmonge, Magaña, Oncala, El Royo, San Pedro Manrique y Tardelcuende.

Se trata de terrenos de distinta extensión, desde pequeñas parcelas hasta fincas que superan las cinco hectáreas, por lo que la convocatoria reúne propiedades con características y precios muy diferentes.

Entre los lotes incluidos en la convocatoria figura una finca de 5,7160 hectáreas en el paraje Gamonal, en Fuentelmonge, que cuenta con el precio de salida más elevado: 19.973 euros.

También destaca un lote situado en Ventosa de San Pedro, dentro del término municipal de San Pedro Manrique, compuesto por tres parcelas del paraje Las Peñas. En conjunto, suman 6,9956 hectáreas y parten de un precio de 14.019 euros.

Este último municipio concentra la mitad de los lotes de la subasta, con un total de diez.

Los terrenos se localizan principalmente en Palacio de San Pedro y Ventosa de San Pedro, en parajes como Lombilla, Las Majadillas, Rebollares, Las Tablas, Las Lomas, Las Peñas y Dehesa de Ventosa.

En Oncala, otro de los municipios incluidos en la convocatoria, se oferta una finca de 5,9024 hectáreas en el paraje Arcillares, con un precio inicial de 5.520 euros.

La relación de propiedades incluye asimismo un lote en Almazul, integrado por dos fincas situadas en Mazaterón, en los parajes de Cañada Molina y Humbriazo. Su superficie conjunta es de 2,0680 hectáreas y su precio de salida asciende a 5.271 euros.

Por su parte, Estepa de San Juan cuenta con tres lotes ubicados en los parajes de La Cámara, El Vallejo, La Lastra y Llanuela, con precios iniciales de entre 734 y 2.135 euros. La convocatoria también contempla terrenos en Magaña, El Royo y Tardelcuende.

La subasta tendrá lugar el 26 de noviembre de 2026, a las 11.00 horas, en el Salón Multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, en la calle Caballeros, 19, tercera planta.

El procedimiento contempla cuatro subastas sucesivas para cada lote. Esto significa que, si una finca no se adjudica en una primera fase, podrá volver a salir a subasta con un tipo de licitación inferior en las siguientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria.

De esta forma, los precios iniciales no son necesariamente los importes definitivos por los que se adjudicarán los terrenos.

Cómo participar

Las personas interesadas disponen de dos vías para participar: presentar una oferta en sobre cerrado antes de la fecha límite o acudir a la puja presencial.

El plazo para entregar las ofertas en sobre cerrado finaliza el 12 de noviembre de 2026, a las 13.00 horas. Las proposiciones deberán ajustarse a los requisitos recogidos en el pliego de condiciones.

Quienes no presenten una oferta anticipada también podrán participar presencialmente el día de la subasta, siempre que cumplan las condiciones exigidas y hayan constituido previamente la garantía correspondiente.

Esta garantía equivale al 5 % del precio de salida de cada lote por el que se quiera pujar y es obligatoria en ambas modalidades de participación. Además, deberá acreditarse antes del inicio del acto cuando se acuda a la puja presencial.

Las ofertas presentadas en sobre cerrado se abrirán después de la puja presencial correspondiente a cada lote, conforme al procedimiento establecido.

Dónde consultar los terrenos

La resolución publicada en el BOE recoge los datos de las fincas incluidas en la convocatoria, con información sobre su localización, superficie, referencias catastrales, datos registrales y precios de salida para las cuatro subastas previstas.

El pliego de condiciones puede consultarse en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, situada en la calle Caballeros, 19, primera planta, así como en la página web del Ministerio de Hacienda.

Para solicitar más información, los interesados pueden dirigirse a la Sección del Patrimonio del Estado a través del correo electrónico DEHSoriaPatrimonio@igae.hacienda.gob.es.

Antes de presentar una oferta, es recomendable consultar el pliego completo para comprobar las condiciones de participación, las características de cada parcela y los requisitos exigidos para formalizar la adjudicación.