El caso Fuentona que investiga al Ayuntamiento de Soria seguirá otro mes bajo secreto tras una cuarta prórroga

El caso Fuentona continuará otro mes bajo secreto de sumario después de que el juez de la Sección de Instrucción Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Soria haya acordado una cuarta prórroga de las actuaciones.

La decisión prolonga el carácter reservado de la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos, que hasta el momento acumula siete personas detenidas.

La nueva medida entrará en vigor el 22 de octubre, aproximadamente un mes después de que el magistrado acordara la tercera ampliación del secreto de las actuaciones.

La investigación abierta tras el registro practicado el pasado 23 de junio en el Ayuntamiento de Soria y que se saldó con siete personas detenidas, entre ellas la entonces concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos.

De este modo, la investigación seguirá desarrollándose sin acceso de las partes al contenido de las diligencias durante, al menos, un mes más.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la complejidad de las diligencias practicadas y acordadas hasta ahora ha impedido completar la investigación dentro del plazo inicialmente establecido y de las sucesivas ampliaciones.

El magistrado considera, además, que continúan vigentes los motivos que llevaron a declarar secretas las actuaciones.

Por ello, entiende que mantener esta medida resulta necesario para evitar que pueda verse comprometido “gravemente” el resultado de la investigación.

Una investigación en junio

El caso Fuentona se remonta al pasado 23 de junio, cuando la Guardia Civil llevó a cabo un registro de casi doce horas en el Ayuntamiento de Soria en el marco de una operación dirigida por el Tribunal de Instancia Plaza 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

La actuación incluyó también dos registros en domicilios particulares y se saldó inicialmente con seis detenidos: cuatro en Soria y dos en Madrid.

Entre ellos figuraba Yolanda Santos, entonces concejala socialista de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, que posteriormente abandonó sus responsabilidades municipales.

Desde el inicio de la operación, el número de personas detenidas ha ascendido a siete. Mientras tanto, las diligencias continúan bajo secreto de sumario, una situación que el juez ha decidido prolongar por cuarta vez debido a la complejidad del procedimiento y a la necesidad de preservar el resultado de las actuaciones que siguen en marcha.